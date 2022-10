Mondial de pelote : des sports gaéliques au frontball, l'écart pas si grand de l'irlandaise Caitriona Casey

Parmi toutes les nations surprises qui ont défilé lors de la cérémonie d'ouverture , le Jai Alai de Biarritz a pu voir passer l'Irlande. Une seule athlète, Caitriona Casey, engagée comme beaucoup de ces nouvelles nations, en frontball . "Nous aurions dû être deux, je devais être accompagnée d'un représentant masculin, confie la joueuse originaire de la province de Cork, dans le sud de l'île. Mais il s'est blessé la semaine précédente le mondial, et n'a pas pu se déplacer." Caitriona ne verra pas les demi-finales, battue notamment par le Mexique en phase de poule, pendant laquelle elle à néanmoins fait plus que de la figuration, en battant les Etats-Unis et le Costa Rica grâce notamment... aux sports gaéliques.

Comme la plupart des athlètes, Caitriona a découvert le frontball sur place. "Normalement en Irlande je joue à une variante, "hand-ball" soit face à un mur seul soit face à quatre murs, avec une pelote plus dure, c'est pour ça que je joue avec des gants, c'est aussi parce que j'ai l'habitude d'en porter." Mais c'est le seule point commun, car Caitriona s'inspire des sports gaéliques comme le hurling, pourtant un sport de crosse qui se joue en extérieur. "En fait, l'Association Athlétique Gaélique ( Gaelic Athletic Association ) regroupe plusieurs sports, dont le football gaelic, le hand-ball et le hurling. Et au hurling, il y a beaucoup de correspondance avec les autres sports, c'est assez transversal. Ils jouent aussi avec une petite balle, donc ça fait travailler la coordination et l'agilité. Ceux qui jouent au hurling sont bons au hand-ball et vice-versa."

Pour sa part, Caitriona a été plutôt touche à tout, en jouant au football gaélique et au hurling avant de se concentrer sur le hand-ball. A 29 ans, elle a même commencé le handball à l'âge de 8 ans. "Le hurling ou le football gaélique permettent aussi d'être en forme. Ça permet de travailler les courses, les accélérations, la gestion de l'effort, c'est aussi beaucoup de fractionné, donc on arrive avec une bonne endurance. Ça nous permet d'être plus lucides pour ne pas subir la partie. Jouer au handball ne suffit pas, parce qu'au frontball les échanges sont plus longs."

Caitriona a donc fini à la deuxième place de sa poule, un score plus qu'honorable pour une première participation. Elle a prévu de se reposer quelques jours en France, histoire de faire souffler son épaule. Avant de rentrer en Irlande, se préparer à de nouveaux tournois de frontball... en jouant au hurling.