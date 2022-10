Mondial de pelote : "Je suis la sélection de mon pays", à la rencontre des nouvelles nations de la pelote

Trente-six. C'est nombre total de nations représentées au Mondial de pelote basque , dont la XIXe édition se tient à Biarritz, Bayonne, Bidart et Hasparren depuis ce dimanche 23 octobre. La grande nouveauté cette année, c'est l'arrivée du frontball dans les championnats du monde. Une discipline jouée un peu partout autour du globe avec de nombreuses variantes, et qui amène avec elle des athlètes issus des cinq continents . Plus de 20 nations supplémentaires sont ainsi en compétition, la plupart à Bidart à Kirolak, pour s'affronter en frontball donc, mais aussi pour profiter du voyage. Rencontre avec ces sélections improbables.

"C'est la deuxième partie de frontball de toute ma vie"

Ce lundi à la salle Kirolak de Bidart, le Français Michaël Massonde n'a fait qu'une bouchée du Britannique Daniel Grant. Score final, 10-0, 10-4, Daniel n'a rien pu faire, lui qui à la mi-temps disait à son compatriote venu le supporter, un grand sourire, qu'il voulait quand même essayer de marquer un point. Pari tenu, face à la médaille de bronze des derniers mondiaux de la discipline au Mexique en 2017. "C'est la partie la plus dure que j'ai joué de ma vie, raconte le Britannique, rouge d'avoir couru après la pelote pendant vingt minutes. En même temps, c'est aussi la deuxième partie de toute ma vie, la première étant celle d'hier !"

Il faut dire que comme Daniel, la plupart des athlètes n'ont jamais joué au frontball de leur vie. À la place, ils jouent à des variantes, wall-ball ou hand-ball, "mais le terrain est un peu différent, il n'y a par exemple pas de ligne au milieu explique Sandy Ng, qui joue pour la Chine. Même si je ne suis pas sûre que la Chine sache que je joue pour elle, je ne pense pas même. De toute façon, j'habite aux États-Unis, j'y suis née, je joue pour la Chine parce que mes parents ont immigré." Pour tous ces athlètes, à part les maillots, fournies par la fédération, ce sont eux qui ont acheté leurs propres tenues.

"Je suis la seule athlète de ma sélection"

Face à Sandy, Jasmina Djukanovic, athlète bosnienne. Les deux femmes vont jusqu'à la troisième manche, remportée 5-4 pour Sandy. "J'ai tout donné, mais malheureusement ça n'a pas suffi." À elle toute seule, elle représente la totalité de la sélection de Bosnie-Herzégovine. "En théorie, nous aurions dû être deux avec ma sœur, mais elle n'a pas pu se libérer à cause du travail. Du coup, je suis la sélection de Bosnie-Herzégovine, même si j'ai fui le pays à l'âge de sept ans, à cause de la guerre. Je vis désormais à New York, où je suis manager général d'un restaurant français."

Jasmina Djukanovic, la seule représentante de la Bosnie Herzgovine, engagée en Frontball. © Radio France - Rémy Doutre

Daisuke Kitahara et Satoru Isogai ont fait le voyage depuis le Japon. "Mais j'ai déjà perdu, la compétition est finie pour moi" rigole Satoru. "Moi j'ai commencé le frontball il y a deux mois raconte Daisuke. Pour s'entraîner, on a un mur, à côté du Mont Fuji." Les deux hommes sont membres de la Fédération Japonaise de Wall-Handball. "Moi j'ai 41 ans explique Daisuke. C'est vrai que les autres joueurs sont plus rapides que moi, mais j'ai pour moi l'expérience, et plus de force."

Daisuke Kitahara et Satoru Isogai, deux des athlètes de la sélection japonaise. © Radio France - Rémy Doutre

De manière unanime, tous les athlètes de ces nations viennent avant tout profiter de la compétition pour "jouer des matches internationaux contre des champions." Avec l'objectif d'aller le plus loin possible, mais pas que. "On est arrivé avant la compétition pour visiter un peu, on est allé à San Sebastian, et on va rester quelques jours de plus pour visiter" révèle Satoru. Jasmina va elle rester jusqu'au samedi 28 octobre avant de rentrer à New York.