Mondial de pelote : la sélection portugaise aux accents du Sud-Ouest

Ils sont fiers de leurs origines et veulent défendre les couleurs de leur drapeau : les pilotari de la délégation portugaise de pelote basque participent pour la première fois au Mondial qui se déroule jusqu'au 29 octobre à Biarritz - Pays Basque. Ils sont 16 joueurs, hommes et femmes, sélectionnés dans sept disciplines : frontenis, paleta gomme creuse, paleta cuir, et frontball. Pour la première fois, ils ont défilé lors de la cérémonie d'ouverture dimanche au Jai-Alai de Biarritz. L'avantage, c'est qu'ils jouent presque à domicile, car pour la plupart d'entre eux, ils habitent dans le Sud-Ouest.

"Sur les 16 joueurs, on a trois joueurs du Portugal et 13 joueurs du sud-ouest qui ont la double nationalité" - Cyprien Ducos

Pour le chef de la délégation portugaise, Cyprien Ducos, cela n'est que le début d'une épopée : "Aujourd'hui, on a des terrains de frontball à Lisbonne. En revanche, on n'a pas de fronton, mais on y travaille". En attendant, plusieurs joueurs ont été formés dans des clubs français au Pays Basque, dans les Landes, en Bigorre ou en Gironde. Des pilotari qui auraient pu jouer pour l'équipe de France. "C'est le cas de Camille (Arresta) que j'entraîne" raconte le coach Jean-Philippe Bennesse. "Elle a eu une déception lors des sélections en équipe de France. Je savais qu'elle pouvait avoir la double nationalité. C'est un peu une revanche !"

Un rêve qui se réalise

Sandra Simao est Bayonnaise. Mais ses parents lui ont transmis l'amour et la passion pour leur pays d'origine : le Portugal. Sandra Simao parle couramment portugais, mais c'est sous les couleurs tricolores qu'elle a joué au frontenis pendant plus de 20 ans. Elle a d'ailleurs remporté la médaille d'argent lors du mondial de pelote à Barcelone en 2018. "Il y a 20 ans, je disais que mon rêve était de voir un jour le drapeau portugais flotter aux championnats du monde de pelote, on y est !" se réjouit celle qui désormais entraîne l'équipe féminine du Portugal en frontenis et paleta gomme.

La délégation du Portugal au grand complet - APPB

Le rêve a pu se réaliser grâce à la création, en 2013, de l' Association Portugaise de Pelote Basque (APPB). Elle a permis entre autre de trouver des sponsors pour financer la participation de la délégation portugaise à ce mondial. "Il fallait qu'on trouve 2.000 euros rien que pour l'inscription aux championnats du monde" explique Cyprien Ducos, responsable de l'association. "À cela, il faut ajouter les faux-frais tels que l'achat de pelotes, la location des installations pour les entrainements, etc. Nous n'avons pas d'aide de l'État puisque nous ne sommes pas une fédération, mais une association." Le nouveau rêve est donc de pouvoir créer une fédération portugaise de pelote basque. "Mais c'est un rêve à moyen terme" déclare Cyprien Ducos. En attendant, il a demandé une affiliation à la fédération de tennis du Portugal pour obtenir un soutien, notamment financier, pour le prochain mondial de pelote qui se déroulera en Argentine en 2026.