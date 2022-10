Mondial de pelote : les médailles se gagnent aussi en coulisses

Depuis dimanche, 630 athlètes venus de 36 pays s'affrontent dans l'une des 18 disciplines de pelote basque. La délégation française a la ferme intention de garder son titre de sélection la plus titrée : lors du dernier Mondial à Barcelone en 2018, elle avait en effet décroché 15 médailles dont 5 en or . Pour faire au moins aussi bien cette année, la Fédération française de Pelote basque chouchoute ses joueurs. Au programme : cryothérapie humide, piscine chauffée, massages ou encore sophrologie. Pour cela, la Fédération a recruté des spécialistes.

Préparation mentale

La sophrologue Virginie Tessari s'occupe de la préparation mentale des pilotari. "J'apporte des techniques concrètes, basées sur la respiration et la visualisation positive. L'objectif est de leur donner des outils pour gérer leurs émotions sur la cancha comme en dehors." Cette année, cette préparation est d'autant plus importante que le Mondial se dispute au Pays Basque , à domicile pour les athlètes de la délégation française. "C'est plus difficile de jouer à la maison" confirme la sophrologue, "parce qu'on peut être perturbé par le monde extérieur, la famille, les amis". Virginie Tessari procède donc à une préparation psychologique différente pour permettre aux pilotari de rester dans leur "bulle de protection", pour faciliter la concentration et garder l'esprit compétitif.

Virginie Tessari, sophrologue de l'équipe de France de pelote basque, à Biarritz, lors du Mondial de pelote basque Biarritz 2022 © Radio France - Oihana Larzabal

L'équipe de France dans une bulle

Pour préserver la bulle de l'équipe de France, tous les membres de la délégation sont hébergés dans un seul et même hôtel à Biarritz. La cheffe de la délégation, Ghislaine Lassus est au petit soin : elle s'occupe de l'intendance, de la gestion des tenues de chaque joueurs, des tickets repas, etc. L'équipe médicale est également conséquente pour assurer le suivi des joueurs. Les kinésithérapeutes pratiquent notamment la technique des ondes de choc : une impulsion par seconde qui stimule les cellules pour accélérer la réparation du tissu abîmé. Les athlètes peuvent également bénéficier de la cryothérapie humide et ils disposent d'une piscine chauffée, en général très appréciée !

Alimentation et hydratation

Pour optimiser toutes les chances de médailles, la Fédération française de Pelote basque a également recruté - pour la première fois - un diététicien. Il s'agit de Ximun Tellechea, qui connaît bien le monde de la pelote pour avoir joué à la main nue au Biarritz Athlétic Club. Il apporte une attention particulière à l'hydratation pour éviter les coups de fatigue pendant la partie : "un peu comme un cycliste qui a un bidon d'eau ainsi qu'une boisson enrichie avec des aliments sains. Cela peut être de l'eau avec un citron pressé, un peu de sel ou de miel". Concernant l'alimentation, le glucide est un élément important pour faciliter la récupération. "Après la partie, le repas ou la collation sera exclusivement riche en glucides" affirme Ximun Tellechea. On en retrouve essentiellement dans les féculents. La grosse plâtrée de pâtes après l'effort, ce n'est donc pas qu'un mythe !