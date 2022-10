Mondial de pelote : où et quand voir des parties au Pays basque ?

Le 29 octobre, 18 médailles d'or seront attribuées au terme d'une semaine de compétition. Après Barcelone en 2018 et Zinacantepec au Mexique en 2014, c'est au tour du Pays basque nord d'accueillir les championnats du monde de pelote basque. Biarritz donne son nom au Mondial mais les épreuves se dérouleront également à Bayonne, Bidart et Hasparren. Avec 18 disciplines, 400 joueurs et joueuses, 28 pays représentés et sept lieux de compétition, il y a de quoi s'y perdre dans le programme de l'événement. France Bleu vous propose un calendrier des épreuves et une carte des différents sites ainsi que les disciplines qui seront disputées sur place.

Carte - où voir des parties ?

Le programme des compétitions

Le Mondial de pelote est à suivre sur France Bleu Pays Basque du 23 au 30 octobre.