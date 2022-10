Mondial de pelote : après Biarritz, la ville argentine de San Luis choisie pour accueillir la compétition

Les représentants de la Biscaye (Bilbao 2030) et de l'Argentine (San Luis 2026) autour du président de la FIPV Xavier Cazaubon et de la coupe du monde.

Comme à chaque Mondial de pelote tous les quatre ans, la Fédération internationale de pelote basque (FIPV) a réuni son assemblée générale à Cambo à la Villa Arnaga ce jeudi 27 octobre. Première information à retenir de cette réunion : après Biarritz cette année , les prochains championnats du monde se tiendront en Argentine, à San Luis, en 2026 puis à Bilbao au Pays basque Sud en 2030.

Réélection de Xavier Cazaubon

Julian Garcia Angulo, président de la Fédération espagnole de pelote et Xavier Cazaubon, président de la Fédération internationale de pelote basque, lors du Mondial de Biarritz - Pays Basque 2022. © Radio France - Stéphane Garcia

Également au programme de cette assemblée générale : la réélection sans surprise de Xavier Cazaubon, le président sortant et unique candidat à sa succession à la tête de la Fédération internationale. Pour les quatre prochaines années il veut continuer à développer les infrastructures : frontons, trinquets et jai-alai, pour renforcer la pratique de la pelote basque. Autre nouveauté : il y aura désormais des championnats continentaux. À côté du championnat panaméricains, un championnat d'Europa sera organisé. Actuellement, France, Espagne Portugal et Italie sont représentés en Europe, mais il pourrait y avoir rapidement du changement.

L'arrivée de la fédération d'Euskadi

Manifestation en faveur d'euskal selekzioa à l'occasion du Mondial de pelote Biarritz 2022 © Radio France - Bixente Vrignon

Le principal changement de ces prochaines années c'est l'arrivée de la fédération d'Euskadi, après que le Parlement espagnol a voté une loi qui autorise les fédérations basques de surf et de pelote à concourir sous leur propre couleur au niveau international. La FIPV devra d'abord modifier ses statuts pour accueillir cette fédération, il faudra ensuite déterminer les conditions pour les pilotari pour choisir leur fédération d'affiliation, mais le sujet n'a pas été évoqué lors de l'assemblée générale.

Cette arrivée devrait donner un autre relief aux compétitions internationales. Plusieurs pilotari de haut niveau boycottaient jusqu'à présent ces rendez-vous, en refusant de porter le maillot de l'Espagne ou de la France. Et l'équipe d'Euskadi aurait le poids nécessaire pour bousculer la hiérarchie mondiale où la France et l'Espagne tiennent le haut du pavé actuellement, suivies par le Mexique et l'Argentine.

