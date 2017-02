Mondiaux 2017 de ski alpin : Saint-Moritz prête pour la fête

L’ambiance est en train de monter à St Moritz où les 44e championnats du monde débuteront demain. Vingt-deux skieurs et skieuses françaises seront en lice. Objectif pour les bleus, décrocher au moins cinq médailles dont deux en or.

Saint-Moritz c’est comme Monaco, mais avec de la neige. Se balader dans le centre-ville de la station du canton des Grisons, c’est s’offrir une immersion dans l’univers du luxe. Ici, toutes les marques les plus prestigieuses (et les plus chères) ont leur boutique. A Saint-Moritz, les vitrines scintillent, les manteaux de fourrures font de la concurrence aux vestes de ski. Et sur la route, les Rolls-Royce chargés de conduire les clients prestigieux des hôtels cinq étoiles font le bonheur des photographes.

Les Rolls-Royce stationnent devant l'un des plus grands hôtels de Saint-Moritz (Sui). © Radio France - Richard Vivion

"Le luxe c’est important, pour notre image mais notre station ce n’est pas que cela", explique un commerçant. "On aime aussi le sport, tous les sports." Et surtout le ski. La preuve ? Saint-Moritz accueille les championnats du monde pour la cinquième fois (1934, 1948, 1974, 2003). C’est un record.

© Radio France - Denis Souilla

Vonn … super star ?

En attendant le début de la compétition, prévu demain (mardi) avec le super G féminin, la journée de dimanche a été marquée par les premières apparitions médiatiques des stars du circuit blanc. Musique, vidéo et show à l’américaine pour Lindsey Vonn. La skieuse du Colorado est arrivée dans la salle principale du centre des medias avec Lucy, sa chienne dont elle ne se sépare plus. "Je suis ici pour gagner", a affirmé la meilleure skieuse de l’histoire (77 victoire en coupe du monde). Reste à savoir quel sera son état de forme. Lindsey Vonn a vu son début de saison contrarié par une blessure au bras (fracture de l’humérus). "Je peux tenir les bâtons, me maquiller mais j’ai encore du mal à faire ma queue de cheval", a expliqué l’américaine qui a quand même réussi l’exploit le 21 janvier dernier, pour son retour à la compétition, à remporter la descente de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne).

L'américaine Lindsey Vonn lors de sa conférence de presse hier à Saint-Moritz (Sui). © Radio France - Richard Vivion

Worley ambitieuse

Elle aussi est passée devant les médias. Mais cela s’est fait beaucoup avec nettement moins de mise en scène. Tessa Worley a parlé de ses ambitions. Celles dans sa discipline forte, le géant où cet hiver, elle caracole en tête de la coupe du monde. Le jeudi 16 février, elle visera un deuxième titre mondial après celui de 2013. Mais à Saint-Moritz, la skieuse du Grand Bornand mise aussi sur le super G (mardi). Après deux cinquième places cet hiver en coupe du monde, elle n’hésite plus à afficher ses ambitions dans cette discipline de vitesse. "Depuis le début de la saison, mon objectif est effectivement de monter sur un podium en super G." Et si c’était aux championnats du monde ?

Allegra,welcome and see you soon at the FIS Alpine World Ski Championships St.Moritz 2017, your Media Team #mediastmoritz2017 #stmoritz2017 pic.twitter.com/OOQvBRw27E — St. Moritz 2017 (@StMoritz2017) February 2, 2017

