Mondiaux 2022 de pelote : découvrez les sites retenus pour accueillir les compétitions en Pays basque

Ce sont finalement quatre villes qui vont accueillir les Championnats du monde de pelote 2022, du 23 au 29 octobre : Biarritz, qui donne son nom à la compétition, mais aussi Bayonne, Bidart et Hasparren. La liste a été dévoilée ce jeudi par la Fédération internationale.

Quinze jours après la signature de la convention d'organisation des Mondiaux de pelote 2022 à Biarritz entre la Fédération française de pelote basque (FFPB) et la Fédération internationale, cette dernière a dévoilé jeudi 3 mars la liste des sites qui accueilleront les compétitions, du 23 au 29 octobre. Ce sont finalement quatre villes d'Iparralde qui ont été retenues, bien que la cité impériale donne son nom aux Mondiaux.

C'est à Hasparren que vont se dérouler les épreuves de main nue. Le trinquet Berria sera aussi le théâtre des parties de xare. Pour la paleta gomme et cuir, il faudra prendre sa place au trinquet Moderne de Bayonne. Quant à Biarritz, les parties en mur à gauche se tiendront sur trois sites : Fal pour le fronton 30 mètres, Plaza Berri pour le fronton 36 mètres et au Jai-Alai pour le 54 mètres. Les amateurs de frontball auront eux rendez-vous à Bidart.

Du 23 au 29 octobre

L’éventualité de voir une partie de cesta punta délocalisée à Pau, un temps évoquée, a donc été balayée par le comité organisateur. Avant le début de la compétition, il faudra que toutes les aires de jeu soient repeintes et les éclairages revus pour satisfaire aux normes internationales.

Par ailleurs, les membres qui accompagneront Lilou Etcheverria, le président de la Fédération française de pelote basque, dans le comité d’organisation ont été officialisé : René Hardoy, secrétaire général de la FFPB, Stéphane Saint-Laurent, responsable de la Commission sportive, Beñat Cazenave, responsable Commission Technique et pédagogique & patrimoine et Christophe Jeleznoff, responsable Commission Relations publiques et publications fédérales. La compétition se déroulera du 23 au 29 octobre.

