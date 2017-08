Mondiaux d'athlétisme de Londres : Christophe Lemaître va devoir se surpasser en demi-finale du 200 m

Après une série moyenne lundi, le sprinter d'Aix-les-Bains va devoir tout donner ce mercredi à Londres pour décrocher une place en finale du 200 m.

Christophe Lemaître n'a pas vraiment brillé pendant les séries, en finissant troisième de sa série en 20’’40. Mais ce mercredi, il aura des adversaires de poids en demi-finale du 200 m. Son coach Thierry Tribondeau avoue qu'il y aura de la tension et du stress, beaucoup de stress : "Christophe se retrouve dans une demi-finale extrêmement relevée, ça sera la demi-finale de la mort !"

"À chaque course, les compteurs sont remis à zéro"

Mais rien n'est impossible pour l'entraîneur : "Vous avez des athlètes qui se comportent très bien en séries et qui, avec la pression en demi-finale, ne courent pas de la même façon. À chaque course, les compteurs sont remis à zéro" explique-t-il. Pour lui, le médaillé de bronze sur la distance aux Jeux 2016 a toutes ses chances.

Thierry Tribondeau, le coach de Christophe Lemaître, interrogé par Thomas Pueyo Copier

D'autant que le sprinteur d'Aix-les-Bains a un atout indéniable : il est toujours présent dans les grands rendez-vous. "Il adore le combat, et il a une bonne pression. On verra !"

C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses — Thierry Tribondeau

Christophe Lemaître a pu avoir un jour de repos, ce qui lui a permis de faire une séance d'entraînement, et "quelques courses de réglages". Mais avant la course, c'est l'attente : "à l'hôtel, avec le staff. On essaie de faire des petites choses qui changent les idées et qui nous évitent de nous focaliser sur la course." La demi-finale du 200 m est programmée à 20 h 13.