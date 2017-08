Mondiaux d'athlétisme de Londres : Christophe Lemaitre veut "monter sur la boîte"

Le sprinter d'Aix-les-Bains entre en piste ce lundi soir aux championnats du monde d'athlétisme à Londres. Aligné sur le 200 mètres, Christophe Lemaitre "va s'arracher" malgré une saison compliquée.

Médaillé de bronze à Rio l'an dernier aux Jeux Olympiques, Christophe Lemaitre a connu depuis une saison compliquée, pourrie par les blessures. Le sprinter d'Aix-les-Bains n'arrive pas à Londres dans les meilleures conditions pour courir le 200 mètres mais au moins, les blessures sont derrière lui : "Oui ça va mieux, les entraînements se passent bien. Je n'ai plus aucune douleur, c'est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir courir sans appréhension. L'objectif c'est de monter sur la boîte. Je n'ai pas couru depuis les championnats de France donc on verra aux séries si je suis capable d'aller chercher un podium."

Christophe Lemaitre en pleine préparation à Aix-les-Bains. © Radio France - Julien Balidas

"Il va s'arracher"

Son entraîneur, Pierre Carraz l'avoue : "On est un peu dans le doute parce que deux blessures cette année, ça a été difficile. Avant sa première blessure il volait et depuis ça me parait nettement moins bien. Donc on va voir, ce qui est sûr c'est qu'il va s'arracher. Même s'il n'avance pas, il va s'arracher."

Christophe Lemaitre entre en piste ce lundi soir. Les séries du 200 mètres sont programmées à partir de 19h30.