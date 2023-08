VIDÉO - Mondiaux d'athlétisme : Hassan Chahdi 7e du marathon, meilleure place de l'histoire pour un Français

Le coureur ougandais Victor Kiplangat s'est imposé sur le marathon hommes des Championnats du monde d'athlétisme à Budapest (Hongrie) ce dimanche. Côté tricolore, le Haut-Savoyard Hassan Chahdi a pris la 7e place, la meilleure de l'histoire pour un Français sur la distance, devant la 11e place de Philippe Rémond en 1997 à Athènes. Un résultat de bon augure un an avant les Jeux olympiques de Paris 2024 .

"J'en retire plein de choses positives"

Parti prudemment, encore 42e à mi-course, Hassan Chahdi, licencié à Voiron (Isère) et habitant de Malataverne (Drôme), a réussi une superbe remontée pour terminer 7e en 2 heures 10 min 45. "C'est mon plus beau résultat. J'espère faire mieux, j'en retire plein de choses positives. J'espère continuer sur cette régularité, mon maître mot", a souligné devant la presse le marathonien de 34 ans. "Je visais un peu mieux que ma 17e place de l'année dernière (aux Mondiaux de Eugene aux États-Unis, ndlr), c'est aussi pour ça que je suis parti prudemment."

Il y avait deux autres Français en lice : Mehdi Frère a terminé 18e, Morhad Amdouni a abandonné.

Bientôt qualifié pour les Jeux ?

Avec son top 8, Hassan Chahdi sera automatiquement sélectionné aux Jeux olympiques de Paris s'il réussit d'ici là les minima (2h08:10), d'après les modalités de sélection de la Fédération française d'athlétisme (FFA). Pour y parvenir, il devrait prendre le départ de la course de Valence (Espagne) le 3 décembre, marathon réputé très rapide. "Ma philosophie de ces dernières années, c'est de profiter des gros marathons comme les Championnats du monde pour me confronter au très haut niveau, a expliqué Hassan Chahdi. C'est en championnat que je me fais vraiment plaisir, ça me motive, dans ma préparation. Ce sont des courses qui ne sont pas monotones, il se passe plein de choses, on passe par plein d'émotions, c'est top."