Mondiaux d'athlétisme : Jeanine Assani-Issouf échoue à se qualifier pour la finale du triple-saut

La limougeaude Jeanine Assani-Issouf, championne de France en titre du triple-saut, n'a pas réussi à se qualifier pour la finale aux mondiaux de Londres ce samedi.

Pas de finale pour Jeanine Assani-Issouf. La Limougeaude avait brillamment validé à Marseille son ticket pour les mondiaux d'athlétisme à Londres... mais elle a échoué hier à se qualifier pour la finale du triple-saut. Elle a mordu à son premier essai avant de réaliser un bond à 13,87 mètres et un dernier essai à 13,67 mètres. Insuffisant pour atteindre la finale dont le seuil était fixé à 14,20 mètres et bien loin de son record à 14,40 mètres.

Une grande déception pour l'athlète, championne de France en titre de sa discipline, et pour son entraîneur Jean-Christophe Sautour. "L'objectif était d'atteindre la finale et vu ses performances à Marseille, on pouvait très largement espérer une qualification, explique ce dernier, après elle a du mal à se lâcher dans les grandes compétitions comme celle-ci" explique ce dernier avant d'ajouter : "Au championnat de France, face aux meilleurs Françaises, elle n'a aucun souci pour être à 100% mais dans les compétitions internationales comme celle-ci, elle n'arrive pas à réitérer les mêmes performances."

Une question de mental donc et de gestion de la pression. "Il y a aussi peut-être le cadre à gérer, en France on n'est pas habitué à avoir des stades pleins comme c'était le cas aujourd'hui à Londres" constate l'entraîneur de l'athlète limougeaude avant de conclure : "Je pense qu'elle est en train de se rendre compte que lorsqu'on est à très haut niveau, le psychologique a une part bien plus importante que le physique."

La Limougeaude était la seule française en lice sur le triple-saut, le drapeau tricolore ne sera donc pas représenté lors de la finale lundi.