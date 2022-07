Mondiaux d'athlétisme : la sprinteuse mayennaise Sounkamba Sylla attend son heure

Une Mayennaise est aux Etats-Unis en ce moment pour participer aux championnats du monde d'athlétisme à Eugene, dans l'Oregon. Sounkamba Sylla, une sprinteuse du Stade Lavallois, a été sélectionnée dans l'équipe de France du relais 4x400 m.

Six athlètes au total ont été retenues mais elles ne seront que quatre à courir lors des séries. Aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, Sounkamba Sylla avait déjà été sélectionnée pour le relais mais elle avait finalement été remplaçante le jour J.

Cette fois encore, la sprinteuse de 24 ans va savoir au dernier moment si elle est choisie pour participer au relais. Ce n'est pas simple de se préparer dans ce contexte assure-t-elle à France Bleu Mayenne : "ça peut être dur mentalement. Ce qui est important dans la phase de préparation c'est de se donner comme si on allait courir et ne pas penser que possiblement on restera sur le banc des remplaçantes. Il ne faut pas avoir de regrets, il faut se donner à fond qu'on soit titulaire ou non. Les critères sont nombreux comme la régularité des chronos, les performances de la saison, ce qui s'est passé pendant le stage préparatoire. Franchement, c'est quand même super top d'être en équipe de France et j'ai vraiment envie de passer le cap et de devenir titulaire".

Les séries du 4x400 féminin sont prévues ce samedi 23 juillet à 2h10 du matin, heure française. Sounkamba Sylla a fait une très bonne saison sur 400m avec plusieurs chronos sous la barre des 53 secondes.