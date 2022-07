Mondiaux d'athlétisme : le Toulousain Benjamin Robert se qualifie de justesse pour les demi-finales du 800m

Benjamin Robert a eu chaud. Très chaud. Le Toulousain, qui participe actuellement aux championnats du monde d'athlétisme à Eugene aux Etats-Unis, s'est qualifié in extremis pour les demi-finales du 800 mètres. Benjamin Robert était aligné sur la deuxième série, qui s'est courue ce jeudi au beau milieu de la nuit (2h20 heure française). Seuls les trois premiers coureurs se qualifiaient directement pour le tour suivant. Le Toulousain a fini 4ème de sa course.

Benjamin Robert a dû patienter jusqu'à la dernière série pour savoir s'il passait au temps au prochain tour. Avec un chrono d'1 minute 45 secondes et 94 centièmes, l'athlète de 24 ans est finalement le dernier qualifié pour les demi-finales grâce à deux disqualifications.

"Je n'ai pas été bon et il va falloir montrer un autre état d'esprit demain"

Benjamin Robert a été le sixième et dernier repêché au temps après la disqualification d'un concurrent plus rapide dans une autre série. "C'est de la 'chatte'", a-t-il lâché, après s'être présenté une première fois en zone mixte, livide, pensant être disqualifié. Le Toulousain est ensuite revenu sur sa course : "Je n'ai pas été bon et il va falloir montrer un autre état d'esprit demain (jeudi soir). Il va falloir profiter de cette chance. Je pense qu'il n'y aura rien à perdre."

Les trois premiers de chacune des six séries et les six meilleurs chronos suivants se qualifiaient pour les demi-finales programmées ce jeudi soir ( à 4h00 dans la nuit de jeudi à vendredi heure française). La finale est prévue samedi soir.

à lire aussi Athlétisme : le Toulousain Benjamin Robert champion de France du 800m

Benjamin Robert est triple champion de France du 800 mètres.