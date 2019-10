Mondiaux d'athlétisme : les larmes de la Nantaise Laura Valette

Les larmes de Laura Valette. Aux Mondiaux d'athlétisme (à Doha au Qatar) la jeune nantaise de 22 ans licenciée au Nantes Métropole Athlétisme, spécialiste du 100 mètres haies est éliminée avant d'atteindre les demi-finale. Sur la ligne d'arrivée elle n'a pas réussi à contenir son émotion et a explosé en sanglots :

Je fais beaucoup de fautes, je tape les haies, ça me fait perdre des dixièmes et des dixièmes et je ne vais pas en demi-finale alors que c'était vraiment dans mes cordes. C'est dur, j'avais tout un staff derrière moi, j'avais vraiment les jambes pour le faire. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça"