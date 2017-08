Mondiaux d'athlétisme à Londres : les grands rendez-vous à ne pas manquer

Dès ce vendredi, les meilleurs athlètes du monde se retrouvent à Londres pour les mondiaux d'athlétisme, qui se déroulent jusqu'au 13 août. Chances de médailles françaises, courses emblématiques : voici les événements à ne pas louper.

C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les férus de grandes compétitions sportives : ce vendredi commencent les championnats du monde d'athlétisme 2017, à Londres. Jusqu'au 13 août, quelque 2.038 athlètes venus de 205 pays se disputent les médailles en jeu dans les 48 épreuves de la compétition. Avec au programme une nouveauté : le 50 kilomètres marche féminin.

La délégation française est en petite forme à l'issue de la saison 2016-2017 et ne vise "aucun objectif de médailles", selon le directeur technique national Patrice Gergès, qui préfère fixer les jeux olympiques de Tokyo en 2024 comme objectif.

Le stade olympique de Stratford accueille les compétitions de ces championnats, sans relâche, avec parfois des épreuves de 8h45 le matin jusqu'à 22h30 le soir. Pour vous aider à faire le tri dans cette pléthore d'épreuves, voici les plus grands rendez-vous à ne pas manquer.

5.000m et 10.000m : Mo Farah dans l'histoire

Les championnats du monde vont commencer très fort dès vendredi avec la participation de Mo Farah à l'épreuve du 10.000m. Le champion britannique va tenter de remporter pour la cinquième fois consécutive le doublé 5.000m-10.000m. Un défi sur lequel il n'a jamais échoué, mondiaux et JO confondus, depuis Londres en 2012. S'il y parvient, ce sera un résultat historique.

Alors qu'il devait faire ses adieux à l'issue de cette compétition, Mo Farah a annoncé qu'il allait prolonger sa carrière de quelques semaines et terminera au meeting de Zurich fin août.

► QUAND LE VOIR ? Finale du 10.000 mètres vendredi 4 août à 22h20 sur France 3. Finale du 5.000 mètres samedi 12 août à 21h20 sur France 3.

100m : la dernière d'Usain Bolt, "ça passe ou ça casse" pour Jimmy Vicaut

L'épreuve reine de la compétition se dispute dès la deuxième journée de la compétition, avec un moment qui s'annonce légendaire : l'ultime course du plus grand sprinter de tous les temps, le Jamaïcain Usain Bolt. Octuple médaillé d'or olympique et onze fois champion du monde, il espère ajouter un douzième titre mondial à son impressionnant palmarès. Mais à 35 ans, ses dernières performances ont moins impressionné, et surtout, la concurrence est rude.

A noter la participation du Français Jimmy Vicaut. Blessé depuis le 15 juin, il ne reprendra la course qu'à l'occasion de ces mondiaux. "Ca passe ou ça casse", a-t-il déclaré. S'il peut difficilement espérer le titre mondial, une qualification en finale et pourquoi pas un podium seraient une belle surprise.

► QUAND LE VOIR ? Finale le samedi 5 août à 22h45 sur France 2.

Marteau : Alexandra Tavernier vise le podium

Championne du monde junior il y a cinq ans, et médaillée de bronze à Pékin en 2015, la jeune lanceuse française s'est qualifiée pour les mondiaux dès le mois de mars avec un lancer à 71,71m. Elle devra faire mieux cette fois-ci mais peut espérer renouveler sa performance de 2015 avec un nouveau podium.

► QUAND LE VOIR ? Finale le lundi 7 août à 20h sur France 3.

110m haies : Garfield Darien à craindre ?

C'est peut-être de cette épreuve que viendra la surprise. Les deux favoris français sur cette distance, Dimitri Bascou, médaillé de bronze à Rio en 2016, et Pascal Martinot-Lagarde, vice-champion d'Europe du 60m haies, n'y participeront finalement pas. La place s'est donc libérée pour Garfield Darien, auteur d'une belle performance à 13''09 le 28 juin dernier, et qui laisse espérer de beaux résultats.

► QUAND LE VOIR ? Finale le lundi 7 août à 22h30 sur France 2.

Perche : Lavillenie va-t-il compléter son palmarès ?

Le titre de champion du monde est le dernier qui manque au champion français. Mais après un coup dur aux JO de Rio l'an dernier, où il a terminé en deuxième place derrière le Brésilien Thiago Braz, et un hiver gâché par une blessure à la cuisse, le recordman mondial du saut à la perche n'a pas dépassé les 5,87m en 2017, bien loin de son record à 6,16m. Si l'absence de Braz peut libérer la voie à Lavillenie, le Français devra toutefois se méfier de l'Américain Sam Kendricks, très en forme cette année.

► QUAND LE VOIR ? Finale le mardi 8 août à 21h35 sur France 2.

3000m steeple : Mahiedine Mekhissi en danger ?

Si Mahiedine Mekhissi a une certaine expérience de ce genre de grandes compétitions, il va se retrouver face à une concurrence féroce cette année, avec notamment l'Américain Evan Jager, et plusieurs coureurs kényans montés en puissance. D'autant qu'à 32 ans, le coureur commence, de son propre aveu, à sentir plus rapidement la fatigue : le mois dernier au meeting international de Sotteville-les-Rouen, s'il a réussi à s'imposer en première place, il a reconnu avoir "senti la fatigue dès les premiers tours", faute de repos suffisant après une précédente course.

► QUAND LE VOIR ? Finale le mardi 8 août à 22h10 sur France 2.

Décathlon : le Français Kevin Mayer parmi les favoris

C'est l'une des seules chances vraiment solides de médailles françaises : Kevin Mayer, vice-champion olympique du décathlon. Celui-ci a passé une saison sans problème physique, et surtout avec une victoire (et un record européen) en heptathlon en salle aux championnats d'Europe, en fin de saison. L'athlète va, en plus, profiter de la retraite d'un de ses plus gros concurrents, le double champion olympique Ashton Eaton.

► QUAND LE VOIR ? Premières épreuves samedi 11 août à 11h, jusqu'à samedi soir, en alternance sur France 2 et France 3.

Disque : pari risqué pour Melina Robert-Michon

Vice-championne olympique de disque à Rio, l'athlète iséroise fait elle aussi face à une solide concurrence pour ces mondiaux. Or, sur sa dernière grande compétition à Sotteville en juillet, elle n'a pas réussi à monter sur le podium, malgré un record personnel pour la saison (à 63,63m).

► QUAND LE VOIR ? Finale le dimanche 13 août à 20h10 sur France 3.

Le calendrier complet des épreuves