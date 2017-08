Mondiaux d’athlétisme : Renaud Lavillenie médaillé de bronze au saut à la perche

Le perchiste Renaud Lavillenie a décroché la médaille de bronze en saut à la perche aux Mondiaux d'athlétisme, à Londres, ce mardi soir. Il a terminé troisième du concours, avec un saut à 5,89 mètres à son deuxième essai.

Le perchiste Renaud Lavillenie a décroché la médaille de bronze en saut à la perche aux Championnats du monde d'athlétisme, à Londres, ce mardi soir. Le Français a terminé à la troisième place du concours avec une barre franchie à 5,89 mètres. Il a échoué à franchir la barre placée à 6,01 mètres. L'or revient à l'Américain Sam Kendricks, avec un saut à 5,95 mètres, et l'argent au Polonais Piotr Lisek, qui a franchi une barre à 5,89 m au premier essai.

Lavillenie rejoint le clan des Français les plus médaillés

Lavillenie monte sur son 5ème podium mondial en cinq éditions, mais n'a toujours pas décroché l'or mondial. Le champion olympique de Londres-2012 rejoint malgré tout le clan des Français les plus médaillés de tous les temps, avec une médaille d'argent et quatre médailles de bronze. Dans une discipline aléatoire, qui a vu se succéder des noms différents à chaque Mondial, la régularité de Lavillenie (30 ans), recordman du monde avec 6,16 m depuis février 2014, est remarquable. Et cette fois, c'est l'Américain Sam Kendricks qui portait l'étiquette de favori, fort de son invincibilité depuis le début de la saison et d'un toit à six mètres.

Axel Chapelle termine sixième de ses premiers Mondiaux

L'autre Français en lice dans cette finale de la perche, Axel Chapelle, n'a pas réussi à franchir la barre de 5,75m. Mais il termine ses premiers Mondiaux chez les seniors à une belle sixième place.