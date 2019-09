Mondiaux d'athlétisme : Yohann Diniz abandonne et perd son titre de champion du monde

Épernay, France

Il n'aura pas réussi à surmonter les fortes chaleurs pour sauver son titre. Le marnais Yohann Diniz, champion du monde sur 50km marche, a abandonné dans la nuit de samedi à dimanche, lors de l'épreuve des championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent en ce moment à Doha (Qatar). Il a parcouru seize kilomètres, avant de laisser passer ses concurrents.

"Je n'arrivais pas à trouver mon rythme, je n'avais aucune arme pour lutter. Pour moi c'était trop, je ne voulais pas revivre ce qu'il s'était passé à Rio", déclarait Yohann Diniz au micro de nos confrères de France Télévisions, faisant référence à sa déshydratation lors des Jeux Olympiques de 2016.

Dans une interview accordée vendredi à Radio France, l'athlète, natif d'Épernay (Marne), critiquait vivement les conditions d'organisation de ces championnats au Qatar. "On nous prends pour des cons", avait-il lancé, dénonçant les fortes températures, plus de 30 degrés et un taux d'humidité de 75%.