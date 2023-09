Mondiaux d’Aviron : les Grenoblois ont Paris dans le viseur

Pour voir Paris il faut ramer, même lorsque l’on est Français. L’organisation des JO en France dans un an ne garantit pas de quota aux rameurs Tricolores, qui comme tous les 4 ans vont donc devoir qualifier leurs bateaux lors des championnats du Monde qui s’ouvrent dimanche à Belgrade en Serbie. Il faut terminer parmi les 7 premiers de chaque catégorie, c’est-à-dire se qualifier pour la finale A ou remporter la finale B. "Ca rajoute un peu de piment" concède Laura Tarantola, déjà passée par là en 2019, avant d’aller chercher l’ argent à Tokyo "clairement l’objectif c’est d’aller chercher cette qualif" et d’éviter ainsi le stress des dernières régates qualificatives, en mai 2024 où "il y aura peu de places, et ce ne sera que deux mois avant les Jeux, alors on va tout faire pour réussir du premier coup". Et ensuite une fois en finale peut-être aller chercher une première médaille mondiale avec Claire Bové en deux de couple poids légers.

Ferdinand Ludwig et Hugo Beurey en pleine progression

Dans la même catégorie, le tableau de marche est similaire pour Ferdinand Ludwig. Associé au Nancéen Hugo Beurey, l’Isérois de 23 ans a bien les JO dans un coin de la tête mais "veut surtout penser à rester dans la continuité de ce que l’on a fait cette saison". Car le duo formé seulement fin 2021 s’est fait cette saison une place dans la hiérarchie mondiale, comme l’atteste sa victoire sur la Coupe du Monde de Lucerne il y a quelques semaines. "Je ne pense pas que cela ait changé quelque chose dans notre manière de faire les choses, de gérer l’entrainement ou le stress, surtout qu’on est conscient que ce n’était qu’une Coupe du Monde et qu’à Belgrade tout est remis à zéro, on repart pour un nouveau challenge" explique le rameur originaire d’Apprieu et qui a débuté sur le lac de Paladru. Ferdinand Ludwig disputera sa série dès ce dimanche, comme son frère Florian (licencié à Chambéry). Laura Tarantola et les autres Grenoblois (Emma Lunatti, Guillaume et Thibaud Turlan) seront eux sur le plan d’eau lundi.