Mondiaux de Canoë Kayak : Manon Hostens se qualifie en finale du K4 500 mètres

La kayakiste périgourdine et ses coéquipières sont arrivées en première position du K4 500 mètres. Une belle victoire après la défaite de ce samedi matin à la finale du K2 500 mètres.

Les mondiaux de canoë kayak de Racice en République Tchèque semblent réserver bien des surprises à Manon Hostens. La Périgourdine et ses coéquipières Sarah Guyot, Sarah Troel et Lea Jamelot ont franchi la ligne d'arrivée de la demie finale du K4 500 les premières ce samedi soir avec un temps de 1 minute 33 sec 540. Elles passent devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

Pour Manon Hostens c'est une belle victoire mais également une revanche. Ce matin, elle a échoué en finale du K2 500m et a terminé à la neuvième place.

"On va aller chercher la plus belle course que l'on puisse faire pour cette finale" Manon Hostens

La Périgourdine sera au départ de la finale dimanche matin à 11h45.