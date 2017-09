Mondiaux de judo : le Dijonnais Cyrille Maret en piste

Le judoka Cyrille Maret en piste pour les Mondiaux de judo à Budapest en Hongrie. Il compte bien ramener une médaille dans la catégorie des moins de 100 kilos.

Le Dijonnais Cyrille Maret en piste ce samedi aux Mondiaux de judo à Budapest en Hongrie ! En moins de 100 kilos, le judoka aimerait bien ramener une médaille car il n'a jamais été couronné dans cette compétition.

Les Jeux m'ont apporté beaucoup de confiance

Le judoka, qui a eu 30 ans il y 15 jours, a des ambitions pour ces championnats et pour cela, il peut compter sur la confiance gagnée depuis le bronze décroché aux JO de Rio de Janeiro l'été dernier. "Les Jeux m'ont fait beaucoup de bien et m'ont apporté beaucoup de confiance", explique-t-il. "Je reste sur une 5e place très frustrante en championnats du monde en 2015 et j'ai à cœur d'essayer de remédier à ça". Le judoka souhaite maintenant "débloquer le compteur de médailles" pour en ramener une à la maison.

Teddy Riner dans la catégorie des plus de 100 kilos

Cyrille Maret est donc en piste aujourd'hui dans la catégorie des moins de 100 kilos. Autre grosse pointure sur les tatamis ce samedi, Teddy Riner chez les plus de 100 kilos qui espère décrocher un 9è sacre aux Mondiaux.