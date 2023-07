Mondiaux de natation : le Français Maxime Grousset décroche l'or du 100 mètres papillon

Aux mondiaux de natation ce samedi 29 juillet 2023, le Français Maxime Grousset a été sacré champion du monde du 100 mètres papillon. C'est le premier titre mondial du nageur de 24 ans. Le Français s'est imposé avec un temps de 50 sec 14/100e et obtient sa troisième médaille lors de ces Mondiaux, après deux médailles de bronze glanées sur 50 mètres papillon et 100 mètres nage libre.

Le nageur de 24 ans ajoute donc une breloque à la très belle moisson tricolore au Japon cette semaine. Léon Marchand a raflé trois médailles d'or (sur 200 mètres quatre nages , 400 mètres quatre nages où il a et battu le record du monde et 200 mètres papillon ) et Jules Bouyer et Alexis Jandard ont décroché le bronze en plongeon synchronisé.