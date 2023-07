Mondiaux de natation : le relais 4x200 au pied du podium, pas de quatrième médaille pour Léon Marchand

Le relais 4x200 masculin (ici lors des qualifications) avec A. Yebba, R. Fuchs et H. Salvan.

Ils avaient préservé leur champion en qualifications. Léon Marchand, triple champion du monde en titre en individuel, a assuré le finish du relais français en finale du 4x200 mètres nage libre aux championnats du monde de natation, mais ça n'a pas suffit. Ce vendredi 28 juillet, à Fukuoka (Japon), avec ses camarades Hadrien Salvan (Vanves), Amazigh Yebba (Toulouse) et Enzo Tesic (Amiens), les garçons terminent quatrièmes.

ⓘ Publicité

Cinq médailles françaises

La France a remporté, pour l'instant, cinq médailles à ces championnats du monde de natation au Japon, après les trois titres de Léon Marchand en individuel (sur 200 mètres quatre nages , 400 mètres quatre nages et 200 mètres papillon ) et deux médailles de bronze (Maxime Grousset sur 100 mètre nage libre, Jules Bouyer et Alexis Jandard en plongeon synchronisé). Florent Manaudou ne rajoutera pas une berloque dans l'escarcelle tricolore puisque le Français, triple médaillé olympique sur 50 mètres nage libre, a terminé dernier de sa demi-finale.

En 2022, aux Mondiaux de Budapest, les Bleus avaient ramené huit médailles mais avaient fait chou blanc aux relais.

À lire aussi Natation : Léon Marchand, prodige des bassins