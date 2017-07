Mondiaux de natation terminés pour la drômoise Mathilde Cini

Pas de demi-finale pour Mathilde Cini sur 50m dos aux Championnats du Monde de natation à Budapest. La nageuse drômoise ne réalise que le 32e temps des séries.

Championnats du Monde terminés pour Mathilde Cini. La nageuse drômoise est depuis le début de semaine à Budapest pour les Mondiaux. Et la compétition s'est achevée ce mercredi matin pour elle, incapable de se qualifier pour les demi-finales du 50m dos, avec ses 28’’79, 32e temps seulement des séries.

Résultat décevant

Ce temps est décevant pour Mathilde Cini. Auparavant c'était sa discipline phare : en 2010 elle remportait les Jeux Olympiques de la Jeunesse sur cette distance, puis était sacrée Championne de France en 2014, avant de réaliser l’année suivante le 10e temps mondial à Kazan, en 28 secondes et 16 centièmes. Cela reste d'ailleurs son meilleur temps personnel sur 50m dos.

Aujourd'hui, Mathilde Cini a régressé sur la distance : elle a nagé ce mercredi matin en 28’’79, plus d'une demi-seconde plus lentement qu'il y a deux ans. Surtout elle semble loin désormais de la chinoise Fu Yuanhui, première des séries en 27’’21, une seconde et demi de moins qu’elle.

Cap sur le 100m dos

A bientôt 23 ans, Mathilde Cini a encore un peu de travail avant de tutoyer les sommets. Mais c’est sur 100m dos que la drômoise se concentre désormais, la discipline étant olympique, et donc bien plus intéressante pour elle.

C’est d’ailleurs sur 100m dos qu’elle réalise sa meilleure performance aux Mondiaux de Budapest, avec une qualification obtenue lundi pour les demi-finales de la distance. Une satisfaction pour Mathilde Cini, même si elle n’a pas pu se hisser en finale.

Place aux vacances désormais pour elle, avec un retour programmé en Drôme au mois d’août.