Mondiaux de ski nautique : la Haut-Savoyarde Clémentine Lucine en route vers un titre mondial

La skieuse nautique d'Annecy entre en piste aujourd'hui aux 35e championnats du monde de ski nautique Open, qui se déroulent jusqu'au 10 septembre à Paris. À 35 ans, Clémentine Lucine, déjà multimédaillée, espère à nouveau monter sur le podium.

L'Annécienne a rendez-vous pour un titre mondial : Clémentine Lucine, déjà multiple championne du monde, espère ajouter un nouveau titre à son palmarès, aux championnats du monde de ski nautique Open. Ils se déroulent à Paris jusqu'au 10 septembre, avec au programme neuf jours de spectacles où le public peut assister aux épreuves de Slalom, Figures et Sauts.

"C'est une très grosse échéance pour moi"

En tout 200 athlètes participent à ces mondiaux, les premiers "à la maison" pour Clémentine Lucine. La Haut-Savoyarde n'a plus grand chose à prouver, avec plus de 115 médailles à son palmarès. Cette fois-ci, ces mondiaux ont une saveur un peu particulière : "Cela fait 22 ans qu'il n'y a pas eu de championnats du monde en France. C'est le seul que je ferai chez moi, donc c'est une très grosse échéance pour moi, en plus j'arrive sur une fin de carrière, donc c'est un aboutissement" sourit-elle.

Avec l'équipe de France, elle fera tout pour monter sur le podium. Elle espère aussi faire un résultat en individuelle : "Je suis une vraie compétitrice dans l'âme. Je suis quatrième mondiale aujourd'hui en slalom, donc si je peux me surpasser et décrocher une médaille, ça serait génial !" dit-elle.

Première skieuse au monde à dépasser les 10.000 points

Clémentine Lucine est tombée dans le monde du ski nautique toute petite. Avec un papa patineur artistique, elle est vite devenue passionnée dès ses 3 ans. Aujourd'hui deux grands moments ont marqué sa carrière : son tout premier titre de championne du monde , et lorsqu'elle est devenue la première skieuse à dépasser les 10.000 points en figures et combiné, le 18 septembre 2011 à Santa Rosa Beach en Floride.

Je suis un peu rentrée dans l'histoire en quelque sorte — Clémentine Lucine

La Haut-Savoyarde est devenue un modèle pour les plus jeunes, qu'elle conseille régulièrement : "Il y a deux-trois petites Canadiennes et Américaines qui sont ultra talentueuses qui me disent régulièrement que j'ai été leur modèle. Ça me rappelle lorsque j'étais petite et que j'admirais les plus forts aux championnats du monde en 1995 à Roquebrune-sur-Argens (Var). C'est sympa d'être un modèle pour les jeunes !"

Clémentine Lucine est très soutenue par toute sa famille et ses amis qui seront là pour l'encourager. Ils assisteront probablement à son dernier championnat du monde en figures.