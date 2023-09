Mondiaux de Stand Up Paddle aux Sables d'Olonne : quatre Français en demi-finale du Sup Surfing

Championne du monde 2019 de sup surfing, Justine Dupont est enceinte de 5 mois de son premier enfant

Aux championnats du monde de Stand Up Paddle aux Sables d'Olonne, quatre Français se sont qualifiés ce mardi pour les demi-finales du sup surfing, du surf avec une rame. Spectacle garanti devant la plage de Tanchet avec des vagues d'1,50 m : Benoit Carpentier, le Breton, champion du monde 2019, le landais Gabriel Bachelet, Camille Dubrana championne d'Europe en titre, et Justine Dupont, enceinte de 5 mois, défend son titre de championne du monde 2019.

Benoit Carpentier © Radio France - FF Surf

Les demi-finales débutent dès 8h ce mercredi, puis finales femmes à 12h40 et hommes à 13h05. Les championnats du monde se poursuivent jusqu'à dimanche à Tanchet sur la grande page des Sables d'Olonne.