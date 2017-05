Mondiaux de surf à Biarritz : la Grande Plage se prépare

Les maillots tricolores commencent à fleurir sur les vagues de la Grande Plage de Biarritz. Alors que les Championnats du monde de surf débutent ce samedi (20 mai), la délégation française prend ses marques. Et sur l'esplanade, les derniers préparatifs vont bon train.

Les Championnats du monde de surf débutent ce samedi 20 mai, sur la Grande Plage de Biarritz. La compétition va durer 9 jours. 48 pays sont attendus (peut-être 50 si le Nigéria et les Emirats Arabes Unis règlent leur problème de visa). Les délégations s'enregistreront en milieu de semaine. Certaines sont déjà arrivés. C'est le cas de quelques surfeurs tricolores : le Landais Vincent Duvignac s'entraîne sur les vagues biarrotes depuis mardi, l'Hendayaise Pauline Ado est également déjà là, tout comme Dimitri Ouvré. Joan Duru et Jérémy Florès sont attendus ce mercredi, ainsi que Johanne Defay (qui arrive tout droit du Brésil, finaliste de la 4ème manche du circuit élite pro, à Rio).

Vincent Duvignac, récent vainqueur de la Maïder Arostéguy à Biarritz (il y a un mois), est en confiance sur des vagues "assez capricieuses et très techniques". Copier

Et pendant que les surfeurs s'entraînent, les installations sur l'esplanade s'achèvent. Une enfilade de chapiteaux montés sur des échafaudages, à 2m50 de hauteur. 60 tonnes de matériel, sur 140 mètres de long. Ces chapiteaux recevront les délégations. Certaines loges seront partagées (par des "petites" délégations; le Sénégal par exemple a inscrit 4 surfeurs, l'Afghanistan 1). Sur le toit de la piscine, juste à côté, l'installation du chapiteau des juges, et l'esplanade des télévisions, est quasi terminée. Par ailleurs, un podium sera monté et démonté dans la journée de samedi sur l'esplanade du casino, pour la cérémonie d'ouverture.

La Grande Plage de Biarritz change de visage. Encore calme avant le début des Championnats du monde de surf, qui accueilleront des surfeurs d'une 50aine de pays, un record ! © Radio France - Valérie Menut

La cérémonie d'ouverture aura lieu samedi matin. Le coup d'envoi sera donné par la traditionnelle parade des Nations, à 10h. Les délégations, derrière un porte-drapeau, défileront le long de la Grande Plage, remonteront sur l'esplanade du Bellevue et se rendront sur l'esplanade du casino. Début de la compétition, avec les féminines, samedi à 15h.