VIDEO - Mondiaux de Surf à Biarritz : les Français régalent, les spectateurs se mouillent

Beaucoup de monde en ce week-end de pont aux chaleurs estivales à Biarritz pour la 7e journée des Mondiaux. Les spectateurs, les pieds dans l'eau, ont pu suivre la compétition à quelques mètres des surfeurs. Les français ont tous passé le 2e tour avant une nouvelle interruption avec la marée haute.

Après plus de 36 heures d'interruption, faute de vagues, la compétition a enfin pu reprendre ce vendredi matin aux Championnats du Monde à Biarritz, avec le retour de la houle. Pour tenter de rattraper le retard pris l'ISA a décidé de faire passer chaque série de 20 à 15 minutes de session.

Une compétition devenue dangereuse

Une 7e journée aux allures de mois d'août sur la Grande Plage. De nombreux spectateurs et baigneurs, parfois les mêmes, sont venus suivre la compétition sous un soleil plomb et une chaleur torride, n'hésitant pas à mettre les pieds dans l'eau pour voir évoluer les surfeurs sur des vagues se cassant de plus en plus près du bord avec la marée montante.

Une situation devenue dangereuse pour les compétiteurs, ce qui a conduit à l'interruption de la compétition jusqu'à au mieux 20h ce vendredi soir.

On arrête la compétition pour l'instant ! Mais la plage est toujours remplie ;) #ISAworlds pic.twitter.com/RQq7Tx7OTq — Fédé Française Surf (@SurfingFrance) May 26, 2017

Les Français reçus 3 sur 3 mais...

Les 3 français en lice au 2e tour (Dimitri Ouvré s'étant qualifié pour le 3e tour dès mardi) ont remplit leur contrat. Mais ils ont connus des fortunes diverses sur ces petites vagues biarrotes très techniques. Le baso-landais Joan Duru, facile vainqueur de sa série avec un 14,84 et quelques jolies figures, pouvait afficher un sourire serein à sa sortie de l'eau.

Joan Duru (en jaune) qualifié pour le 3e tour des Championnats du Monde de Surf à Biarritz en remportant sa série © Radio France - Thibault Vincent

Son compère Vincent Duvignac avait lui le sourire soulagé. Le surfeur de Mimizan a bien failli passer à la trappe. Troisième et donc en position d'éliminé, il a réussi à sortir une vague magnifique notée 8.7 points (sur un maximum de 10) à 40 secondes de la fin pour remporter sa série. De quoi exulter et profiter pleinement de la foule des spectateurs

En revanche Jérémy Florès, dernier à surfer, avait le sourire crispé en sortant de l'eau. Il ne s'est d'ailleurs pas attarder sur la plage ni devant la presse, filant au pas de course regagner ses pénates. Un Jérémy Florès au sourire crispé visiblement agacé par sa prestation. Le capitaine de l'équipe de France n'a pris que la seconde place de sa série.

Le Sénégal continue de mettre l'ambiance

Parmis les qualifiés pour le 3e tour, on notera également la présence du Sénégalais Thierno Sambe, dernier représentant de son équipe encore en lice. Le jeune homme a été fêté par toute son équipe et des supporters de plus en plus nombreux, preuve de la popularité grimpante du Team Sénégal que l'on vous présentait ici même mardi.

VIDÉO - Le Sénégalais Thierno Sambe qualifié pour le 3e tour #ISAWorlds #Biarritz devant des supporters en délire pic.twitter.com/wHPqFi3NRz — tibo vincent (@tibovincent64) May 26, 2017

Le Basque Imanol Yeregui est toujours là

Dans la série de Joan Duru, le Basque Imanol Yeregui qui concoure sous le drapeau de l'Espagne - la Fédération d'Euskadi n'ayant pas eu le droit de s'inscrire sous ses propres couleurs - a également réussi à se qualifier pour le tour suivant. Il se retrouvera justement dans l'eau en compagnie de Thierno Sambe.

Elimination surprise du champion du monde sortant

Leandro Usuna n'a pas réussi à s'extirper des vagues de bord et de la dernière série du 2e tour. Le champion du monde en titre (2014 et 2016) passe à la trappe, à la surprise générale, en terminant 4e malgré un passable 11.34 points

La compétition interrompue vers 16h ce vendredi pourrait reprendre à 20h, avec la 6e série du 3e tour dans laquelle figue Dimitri Ouvré.