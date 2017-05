Mondiaux de surf à Biarritz : les vagues devraient être au rendez-vous

La Grande Plage de Biarritz accueille les Mondiaux de surf du 20 au 28 mai. Après un début de mois de mai très calme, les vagues devraient être de retour sur la côte basque pour le plus grand plaisir des organisateurs et des compétiteurs.

Ils sont venus de loin pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans les vagues basques : près de 300 surfeurs d'Australie, du Japon, du Brésil ou encore de Tahiti sont attendus à Biarritz les prochains jours. 50 nations vont concourir pour tenter d'accrocher les titres individuels chez les hommes et chez les femmes mais aussi, le titre du relais et celui par équipe. Les épreuves devraient débuter tôt samedi matin et s'achever le dimanche 28 mai.

Jérémy Florès tentera d'accrocher un titre pour la France © Maxppp - CARLOS BARROSO

Ces dernières semaines, l'océan ressemblait plutôt à une mer d'huile mais visiblement les conditions vont s'améliorer le temps des Mondiaux. Heureusement parce que le timing est assez serré. Exemple : il faudra 20 heures de compétition ne serait-ce que pour faire passer le premier tour à tous les concurrents. Les organisateurs ont essayé de prendre les devant, s'ils devaient annuler une épreuve faute de vagues. Ils savent qu'ils ont une marge d'une journée pendant la durée de la compétition.

Baptiste Levrier, rédacteur en chef de Surf Session "ça va pas être fantastique mais il va y avoir des belles journées de surf"

