Mondiaux de Surf : la France sur la bonne vague

Ces championnats du monde ne pouvaient mieux commencer pour la France. Le titre de Pauline Ado et la 2e place de Johanne Defay, doublé inédit, lancent idéalement les Bleus sur la vague du titre par équipes. Rayons de soleil dans une journée agitée pour le début de la compétition masculine.

Pauline Ado lors de sa victoire en finale des Championnats du Monde 2017 à Biarritz - FFS - Antoine Justes

Portées en triomphe, puis arrosées au champagne après une première marseillaise qui retentit dès le premier podium des Mondiaux à Biarritz, Pauline Ado et Johanne Defay ont irradié de leur sourire cette 3e journée. L'Hendayaise a choisit, dans de toutes petites vagues, la meilleure tactique et fait parler sa technicité en finale pour s'imposer devant la numéro 1 française.

C'est pourtant la Réunionnaise qu'on attendait en finale. Johanne Defay a dominé toutes ses séries depuis le début de la compétition, réalisé les meilleurs scores, et même remporté sa demi-finale devant Pauline Ado, 20 minutes avant la finale. La numéro 4 mondiale aurait donc eu de quoi être déçue. Pas du tout répond l'intéressée :

Je suis contente, ça ne fait pas du tout partie de mes objectifs de la saison, je serais très contente si on gagne le titre par équipes, mais je pense que Pauline le mérite, elle donne beaucoup pour l'équipe de France

Johanne Defay seule et concentrée avant la finale © Radio France - Thibault Vincent

Pas le temps de savourer pour Ado et Defay

Johanne Defay et Pauline Ado qui sont reparties dès la cérémonie protocolaire terminée. Pas le temps de célébrer l'évènement. Elles ont pris la direction des Fidji pour y disputer à partir de dimanche la 5e manche du circuit élite professionnel.

Le podium féminin des Championnats du Monde 2017 à Biarritz © Radio France - Thibault Vincent

Les filles ont en tout cas fait, et même idéalement fait, le boulot pour l'équipe de France qui prend la première place provisoire et engrange le maximum de points au classement par équipes (1860 points), loin devant le Costa Rica de Leilani McGonagle, 3e de la finale (1090 pts) et le Portugal (1060 pts)

Pression sur les Français

Les surfeurs de l'équipe de France ont encouragé les filles pendant toute leur compétition. De gauche à droit : Jérémy Florès, Dimitri Ouvré, Vincent Duvignac et Joan Duru © Radio France - Thibault Vincent

Place désormais aux garçons qui, après avoir encourager pendant 3 jours leurs coéquipières, doivent désormais reprendre le flambeau et poursuivre sur la lancée. A la fois un avantage et une pression supplémentaire pour Dimitri Ouvré, le seul français à avoir surfé sa série du 1er tour ce lundi :

Ça met la pression et on envie de faire bien parce qu'elles ont fait le boulot. J'ai vraiment envie de bien faire pour l'équipe, je pense qu'il y a moyen d'aller jusqu'au bout, ça représente beaucoup (...) surtout que Biarritz c'est un endroit ou on a presque tous grandit

Premier tour pertubré pour les garçons

Dimitri Ouvré s'est qualifié directement pour le deuxième tour en prenant la 2e place de sa série, dans des conditions de vagues difficiles. Longtemps resté insurfable, en raison notamment du vent et de la marée, le spot de la Grande Plage a ensuite tourné à la mini-tempête. Après 5h30 d'interruption, la compétition a tout de même pu reprendre jusqu'en début de soirée.

Les prévisions météos annoncent une meilleure journée ce mardi, ce qui devrait permettre d'attaquer comme prévu la suite de ce 1er tour dès 7h du matin. Le premier français en lice, Vincent Duvignac devrait surfer vers 8h. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir le basco-landais Joan Duru et le numéro 1 français Jérémy Florès, qui ne se mettront pas à l'eau avant la mi-journée pour le premier et le milieu d'après midi pour le second.

Jérémy Florès capitaine investit

Un Jérémy Florès très attendu. Champion du monde 2009, il fait partie, comme Joan Duru, Pauline Ado et Joanne Defay, des rares pensionnaires du circuit élite professionnel à jouer le jeu des Mondiaux cette année. Intronisé capitaine de l'équipe de France, le Réunionnais installé à Hossegor n'a pas hésité une seconde, fier de relever le défi :