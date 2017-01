Mondiaux Handiski | Déjà deux médailles d’or pour Marie Bochet : "On devient insatiable"

Après une première breloque en or mercredi en descente, Marie Bochet a doublé la mise ce jeudi à Tarvisio en Italie en remportant le titre mondial du super G. La savoyarde qui revient de blessure savoure.

A l’autre du bout du fil, elle rigole. "Non, on ne s’habitue jamais". Et pourtant, question or, Marie Bochet est incollable. Depuis les championnats du monde 2013, mademoiselle collectionne. Treize médailles d’or mondiales et quatre titres olympiques en 2014 ! Sa dernière breloque, la savoyarde l’a conquise ce matin lors du super G des mondiaux de Tarvisio (Italie), vingt-quatre heures seulement après s’être emparée du titre en descente.

Yeeeesss ! 13e titre mais toujours le même plaisir ce matin en #superG! Bravo @ramsay_alana A.Rothfuss #tarvisio2017 pic.twitter.com/ig2T4bvVxd — Marie Bochet (@MarieBochet) January 26, 2017

Retour de blessure

Si on ne s’habitue peut-être pas, cela devient presque logique de la voir sur la première marche des podiums. Cependant Marie Bochet relativise, "je n’ai pas fait mon meilleur ski". Elle rappelle aussi qu’elle revient tout juste de blessure (fracture de la tête du péroné fin octobre 2016). "Avant ces mondiaux, je n’avais pris aucun départ. Là, il y avait pas mal de doutes, beaucoup de choses à gérer mais c’est intéressant car j’apprends à me connaitre." Samedi, Marie Bochet sera au départ du super combiné des mondiaux. Elle visera… l’or, forcément. Toujours pas rassasiée. "On arrive toujours à trouver des objectifs et on devient insatiable. On en veut toujours plus."