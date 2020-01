Monfils invité de dernière minute à l'Open Sud de France

Le tennisman français Gael Monfils double vainqueur du tournoi montpelliérain, actuellement numéro 10 mondial, sera la tête de série numéro 1. Grigor Dimitrov rejoint aussi le plateau en dernière minute, il remplace Stan Wawrinka forfait pour cause de blessure.

Montpellier, France

Le vainqueur de la première édition de l’Open Sud de France rejoint le plateau de la dixième édition du tournoi. Actuellement à la 10ème place du classement ATP, Gaël Monfils, sur la lancée d’une très bonne saison 2019, se place donc directement comme l‘un des favoris. Il sera la tête de série numéro 1.

Gaël Monfils, un joueur au jeu spectaculaire, il termine l’année dans le Top 10 de l’ATP pour la deuxième fois de sa carrière. Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du circuit ATP a notamment remporté en 2019 son 8ème titre à l’ATP500 de Rotterdam. Cette même saison il rejoint par quatre fois les demi-finales de tournois ATP, les huitièmes de finales à Roland-Garros et les quarts à l’US Open !

Grigor Dimitrov, le Bulgare n°3 mondial en 2017, rejoint également en dernière minute le plateau de l’Open Sud de France 2020. Membre du Top 20 depuis quatre ans, Grigor est un cador du circuit ATP et sera l’un des candidats les plus sérieux au titre cette année. Il remplace Stan Wawrinka forfait pour cause de blessure.

Le tirage au sort de l’Open Sud de France 2020 a lieu ce samedi 1er février à 12h00 au Village VIP de la Sud de France Arena.