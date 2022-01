Mont-Blanc : l'alpiniste haut-savoyard Charles Dubouloz signe un exploit retentissant aux Grandes Jorasses

Sa performance met le monde de l'alpinisme en ébullition. Le guide haut-savoyard Charles Dubouloz, 32 ans, vient de réaliser la première ascension hivernale et en solitaire de la voie Rolling Stones dans les Grandes Jorasses. L'un des plus grands exploits de ces dernières années dans le Mont-Blanc.

C'est une voie qui en fait fantasmer plus d'un. La Rolling Stone, sur la face Nord des Grandes Jorasses, l'un des temples de l'alpinisme. Un mur de 1.100 mètres hostile, éprouvant et périlleux. Pour la première fois, l'alpiniste haut-savoyard Charles Dubouloz, guide de haute-montagne de 32 ans, en est venu à bout en saison hivernale et en solitaire. L'un des plus grands exploits de ces dernières années dans le massif du Mont-Blanc.

Charles Dubouloz, à l'approche du sommet - Seb Montaz studio

Six jours et 5 nuits par moins 30 degrés

Parti jeudi de Chamonix, Charles Dubouloz a atteint le sommet des Grandes Jorasses, à 4208 mètres d'altitude, après une ascension de six jours et cinq nuits passées pour certaines dans un hamac, suspendu dans le vide. Dans le centre-ville de Chamonix ce mercredi, le haut-savoyard a confié à France Bleu Pays de Savoie "un sentiment d'accomplissement", malgré quelques gelures aux mains et au pied droit, "ce n'est pas seulement six jours d'escalade, ce sont aussi trente années de montagne, je n'osais même pas en rêver, ça m'attirait autant que ça m'effrayait, pour moi c'est un sentiment énorme".

La voie Rolling stones, connue dans le milieu pour ses "mauvais cailloux" - Seb Montaz studio

"Au sommet, je me mets à genoux et je pleure"

Ouverte à l'été 1979 par quatre alpinistes slovaques, l'ascension de la face Nord des Grandes Jorasses via la voie Rolling Stones a depuis été réalisée seulement à quatre reprises en conditions hivernales, jusqu'ici toujours en duo. Réaliser cet exploit seul le rend particulièrement marquant, "c'est très long, tout le temps au Nord, jamais au soleil et globalement au mauvais rocher comme on dit, donc avec des conditions douteuses et un vrai esprit d'aventure. Faire cette ascension en solo augmente énormément l'engagement, si il y a un problème il faut s'en sortir seul et on est beaucoup plus lents. Cela ajoute plein de difficultés".

Charles Dubouloz en pleine ascension dans la voie Rolling Stones - Seb Montaz studio

Au sommet, après des journées particulièrement éprouvantes, le guide haut-savoyard s'est tout de même permis un court instant de répit pour savourer, "déjà je prends le soleil, ce n'est pas anodin quand cela fait cinq jours qu'on ne l'a pas vu, j'ai eu des moins trente degrés en ressenti. Je regarde un peu autour de moi, je me mets à genoux, je m'effondre et pleure car la montagne me procure des sentiments qui sont vraiment forts".

Il s'agit du deuxième exploit en solo et en hivernal de Charles Dubouloz, qui avait réalisé il y a un an la face nord des Petits Drus dans le Massif du Mont-Blanc. En octobre dernier, il a ouvert une nouvelle voie en duo avec Benjamin Védrines sur la face nord du Chamlang (7319 mètres) au Népal. Son ascension de la face mythique des Grandes Jorasses s'est faite en escalade dite "artificielle" avec pitons, coinceurs et étriers.