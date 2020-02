Landes : l'exploit du marathonien Philippe Richet

Mont-de-Marsan, France

Sept marathons en sept jours sur sept continents : voici l'exploit réalisé par Philippe Richet. L'athlète de Mont-de-Marsan est allé au bout du défi qu'il s'était fixé dans le World Marathon Challenge, avec en prime, une victoire dans la dernière épreuve, ce jeudi, et une troisième place au classement général.

"Le classement, c'est la cerise sur le gâteau. Là, je suis allé chercher la tarte toute entière", plaisante le marathonien de 51 ans, fier d'être le premier français à avoir remporté une épreuve dans ce challenge incroyable. Pour autant, Philippe Richet n'envisage pas une nouvelle participation, car son seul objectif était bien de tenir la distance.

"une épreuve terrible !"

"Je ne referai pas ça. Psychologiquement et physiquement, c'est usant. C'est une épreuve terrible ! Les organismes sont mis à rude épreuve", reconnaît Philippe Richet. En une semaine, le World Marathon Challenge l'a emmené sur tous les continents (l'Antarctique, l'Afrique, l'Océanie, l’Asie, l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord) dans des conditions très particulières.

"En fait, on arrive, on s'habille dans l'avion, on sort, on prend un bus, et c'est parti pour 42 kilomètres de marathon !" Philippe Richet a été confronté aux climats les plus extrêmes. Désormais, son objectif, c'est de rentrer chez lui, à Mont-de-Marsan, retrouver sa famille et les nombreux supporters qui l'ont soutenu dans cette épreuve extraordinaire.