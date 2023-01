Montbrison va accueillir le premier marathon de la bière organisé en France

Un marathon inédit se prépare dans la Loire : ce sera à Montbrison, le 28 mai, avec le premier marathon de la bière en France. Les inscriptions ouvrent ce jeudi. Guillaume Baÿ, le président de l'association pour le marathon de la bière, est l'un des organisateurs de l'événement.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Saint-Étienne Loire : Ça paraît fou que personne n'ait eu l'idée avant. Il n'y a vraiment pas de marathon de la bière en France, comme ceux qui existent autour du vin ?

Guillaume Baÿ : Oui, c'est assez fou. Il y a beaucoup de marathons du vin. On connaît le marathon du Beaujolais, le marathon du Médoc, le marathon des vins d'Alsace. Mais il n'y avait pas de marathon de la bière en France. Il existe des courses autour de la bière mais pas sur cette distance mythique qu'est le marathon.

Les marathons autour du vin qui sont très festifs, avec les coureurs déguisés, sont vraiment votre modèle ?

L'idée de base, c'est de faire un événement festif, convivial et surtout accessible à tous. Donc on sera sur trois formats de course : un dix kilomètres, un semi et un marathon pour vraiment pouvoir accueillir le maximum de personnes. Qu'on soit sportif, moins sportif, qu'on soit là pour la performance ou plus pour pour le côté festif.

Y a-t-il déjà eu des marathons dans la Loire ?

Oui, il y avait des marathons dans la Loire, il n'y en a plus. Et c'est vrai que moi, c'était un petit rêve d'enfant aussi de pouvoir relancer un marathon. Et puis le fait d'aller sur ce côté festif et en plus avec la bière, qu'on consomme tous un petit peu. C'était vraiment le super combo parfait et du coup, je suis très, vraiment très heureux de pouvoir lancer ce projet.

Combien de brasseurs pour l'instant travaillent avec vous et dans quel périmètre ? Le Forez uniquement ?

On a rencontré beaucoup de succès. On a commencé à en parler aux brasseurs locaux, et tous ont répondu favorablement. On a beaucoup de sollicitations. Et nous, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant leur savoir-faire, leur travail. Pour l'instant, on a une dizaine de confirmations déjà.

La course c'est rapide pour découvrir toutes les bières, vous organisez donc un salon en plus, c'est bien ça ?

C'est ça. En fait, on a la chance d'être vraiment soutenu, notamment le maire de Montbrison et du coup, on a imaginé l'événement pour qu'il soit à la fois sportif, avec les courses, on a aussi une marche gourmande qui sera organisée le lundi parce que c'est un long week-end avec la Pentecôte. Dans le cadre de l'événement, on va organiser un salon du made in Loire pour vraiment faire briller les fabricants, les artisans, les brasseurs, les producteurs locaux qui mettent en avant leur savoir-faire et qui font briller la Loire un petit peu partout en France.

Comment les collectivités locales ont-elles réagi quand vous avez présenté ce projet autour d'une boisson alcoolisée et avec l'idée de fête ?

On a eu la chance d'avoir déjà le marathon du Beaujolais, le marathon du Médoc qui avaient été précurseurs et qui ont permis de crédibiliser un peu l'événement. Mais franchement, le soutien et l'accueil a été super favorable dès le début. Donc, vraiment le Département, la Région, l'agglo Loire-Forez et la ville de Montbrison sont des vrais soutiens et on les remercie encore. Parce que si l'événement voit le jour, c'est grâce à eux.

Les inscriptions vont débuter à la mi journée. Combien de participants attendez-vous ?

Le site web (lemarathondelabiere.com) sera en ligne à midi et on espère, pour cette première édition, 1500 participants. C'est notre objectif. Après, ce qu'on veut surtout, c'est que la première édition soit une belle fête et une réussite. Sur le site, il y aura la possibilité de s'inscrire aux événements, que ce soit les courses, les soirées. Parce qu'il y aura une soirée festive le samedi soir, une soirée festive le dimanche soir. Et l y aura la possibilité de participer à l'événement pour les personnes qui voudraient être bénévoles, nous donner un petit coup de main. Et puis aussi pour les personnes qui voudraient associer les entreprises, par exemple, qui voudront associer leur image en tant que partenaires de l'événement, c'est aussi possible.