Monte Carlo : "On est des privilégiés" reconnaissent les ramasseurs de balle

Malgré l'absence de public, quelques cris percent le silence sur la terre battue monégasque. Ceux des ramasseurs de balle, rares chanceux à pouvoir approcher les joueurs cette année. "Oui on est des privilégiés. _On est les seuls à pouvoir les approcher et ils sont plus accessibles cette années_," raconte Arnaud, capitaine de son équipe de six ramasseurs de balle.

Le tournoi de Monte Carlo se joue à huis clos cette année sur la terre battue monégasque. © Radio France - Maxime Bacquié

Les ramasseurs mettent l'ambiance... sur le court !

Avec ses cinq camarades, ils terminent une rotation de 30 minutes sur le court central où Tsitsipas affronte le Chilien Garin, et ont le droit au débriefing traditionnel de leur superviseur Jean-Louis Héran : "les premiers roulés étaient un peu mous mais vous vous êtes bien repris." Celui qui compte 26 Monte Carlo au compteur confie une mission un peu particulière aux 80 ramasseurs de balle sélectionnés pour cette 113e édition. "La première équipe mobilisée sur un match se place sur la ligne de service et applaudit quand les joueurs entre sur le court. On essaye de mettre l'ambiance parce que c'est vraiment triste ces tribunes vides." Pas de consigne sanitaire concernant les balles, en revanche, finies les serviettes qui passent de main en main.

"Les joueurs sont beaucoup plus accessibles" les ramasseurs de balle racontent leur tournoi de Monte Carlo Copier

Le plus sympa c'est Nadal

L'absence de public enlève un peu de stress, mais ne doit pas entraîner le moindre relâchement chez ces jeunes qui évoluent pour certains dans les clubs des Alpes-Maritimes. "On est moins stressé que quand le Central est plein mais il faut rester concentré," explique Romain, licencié au club de Saint-Laurent-du-Var. "Comprendre si le joueur a une ou deux balles dans le short, s'adapter au caractère du joueur." "Le plus exigeant c'est Djokovic, il veut que tout aille vite. Le plus sympa c'est Nadal, il prend toujours le temps de remercier les ramasseurs, il est hyper respectueux." Le premier a été éliminé ce jeudi dès les huitièmes de finale alors que le seconde, recordman des victoires en Principauté, s'est qualifié sans trembler pour les quarts de finale et peut toujours rêver d'un 12e titre.