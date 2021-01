Monte Carlo : Ogier en patron, les Niçois en impose

La dernière journée dans les Alpes-Maritimes n'a pas bouleversé la hiérarchie. Sébastien Ogier (Toyota) remporte le Rallye Monte Carlo et devient le seul pilote à compter huit victoires sur le plus prestigieux des rallyes. Derrière l'ogre, les deux Niçois Ciamin et Camili tirent leur épingle du jeu.