Monte Carlo : une belle affiche Gasquet - Thiem au 1er tour

Avec seulement deux Français dans le tableau final, peu de chance de voir un successeur à Cédric Pioline, dernier vainqueur tricolore sur la terre battue monégasque en 2000. Vingt-trois plus tard, Richard Gasquet et Benjamin Bonzy vont tenter d'exister dans un tableau difficile mais libéré des Espagnols Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, tous les deux forfaits. Comme Gaël Monfils, qui a décidé de se retirer, touché à la main. Alors que nous réserve ce premier tour qui se joue à partir de ce samedi (11h) ? Le tirage au sort a été effectué ce vendredi soir.

ⓘ Publicité

Van Assche et Paire doivent passer par les qualifications

Pour Richard Gasquet, il faudra réussir à se défaire de l'Autrichien Dominic Thiem, tombé à la 111e place à l'ATP mais qui reste un redoutable joueur. Quand à Benjamin Bonzy, il devra se froter l'Espagnol Barnabe Zapata Miralles (43e mondial). Le tenant du titre Stefanos Tsitsipas ne connait pas encore son adversaire, qui sortira des qualifications. Les Français Benoit Paire et Lucas Van Assche ont été invités pour participer à ces qualifs et tenter de rejoindre le tableau final.

La billetterie en ligne affiche complet mais il reste quelques places au guichet chaque matin pour les lève-tôt. Débuts des matchs ce samedi à 11h. Finale prévue dimanche 16 avril.