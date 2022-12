Mort de l'ancien pilote moto et manager Laurent Fellon, Johann Zarco lui rend hommage

Le monde de la moto est en deuil après la mort ce lundi de Laurent Fellon. L'ancien pilote moto du Pontet, devenu manager, a succombé à 61 ans à un cancer. Sa mémoire reste attachée à la carrière de Johann Zarco. Il avait emmené le pilote jusqu'au titre de champion du monde. Laurent Fellon a d'abord été pilote sur les circuits moto, notamment en Coupe de France. Il était ensuite devenu mécanicien et c'est chez lui, au Pontet, qu'il a hébergé un très jeune pilote alors inconnu : Johann Zarco.

Les deux hommes ont gravi ensemble toutes les marches de la compétition, Johann au guidon et Laurent Fellon sur le bord de la piste, jusqu'au titre de champion du monde en 2015 et 2016 en Moto 2. Ils se sont ensuite brouillés au moment de signer des contrats en Moto GP. Mais Johann Zarco rend hommage sur sa page Facebook à un "ami" et "père de la moto".

Forte personnalité, toujours animé par l'esprit de compétition, Laurent Fellon avait aussi accompagné son fils Lorenzo vers les circuits. Lorenzo Fellon court en Moto 3 avec une écurie italienne.