Moselle Open : huit personnes identifiées pour avoir fait des paris illégaux

Metz, France

Une pratique malheureusement courante dans le sport. Lors de l'édition 2019 du Moselle Open de tennis, huit personnes ont été identifiées comme parieurs illégaux. Ces derniers profitaient du temps de latence entre la fin d'un point et l'actualisation des paris sur les sites en ligne pour miser et gagner de l'argent. "Ce sont des gens très organisés, ce n'est pas monsieur-tout-le-monde qui vient faire un pari", confie Eric Lucas, directeur du tournoi.

Une grosse surveillance

Les suspects sont originaires de Russie et d'Italie et sont habitués à l'exercice. Ils écument le circuit pour se présenter à plusieurs tournois et ainsi accumuler les gains. "Nous ne sommes pas particulièrement visés", explique Eric Lucas. "C'est surtout le sport qui est attaqué. Mais c'est quelque chose de banal."

Pour identifier les parieurs, il a fallu passer par une vaste campagne de profilage. "On a les listes des noms de personnes potentielles qui se livrent à ces paris", décrit Eric Lucas. Puis une fois qu'ils sont dans les gradins, les suspects sont repérés car ils ne vivent pas le match de la même manière que les autres supporters, avec moins de ferveur. En revanche, pas d'information sur les sommes misées. La direction du Moselle Open gère ça avec les autorités et l'ATP, le circuit mondial du tennis.