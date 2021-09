Moselle Open : le favori Hubert Hurkacz s'impose

Il était la principale tête d'affiche du Moselle Open cette année. Le Polonais Hubert Hurkacz (24 ans, 13e mondial) a tenu son rang, en s'adjugeant le titre ce dimanche après-midi devant le public des Arènes de Metz. Il remporte en Lorraine le quatrième titre de sa carrière, sans avoir perdu un set tout au long du tournoi.

La plus belle saison de sa carrière

Opposé à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, tête de série n°2 et vainqueur de Gaël Monfils en demi-finale, le géant polonais a concédé son service dès l'entame du match. Il a ensuite rapidement refait son retard, avant de devenir impérial jusqu'à la fin.

Il s'est finalement imposé 7-6 [2], 6-3, en 1h22 de jeu et poursuit sa très belle saison, au cours de laquelle il a déjà remporté deux titres (Miami et Delray Beach) et atteint les demi-finales du prestigieux tournoi de Wimbledon.

Après Ivan Ljubicic (2005), Novak Djokovic (2006), Tommy Robredo (2007), Dimitri Toursounov (2008), David Goffin (2014) et Peter Gojowczyk (2017), il devient le septième joueur étranger à s'imposer au Moselle Open.

Le Polonais s'est également qualifié pour la finale du double et tentera le doublé.