Moselle Open : plateau prestigieux avec Medvedev, nouveaux actionnaires contestés

La 19e édition du Moselle Open, le tournoi de tennis de Metz, aura lieu du 18 au 25 septembre prochains, aux Arènes de Metz. Avec un sacré plateau, et de nouveaux actionnaires.

Huit joueurs du top 30 à l'affiche

Le plateau, d'abord. Trois des dix meilleurs joueurs mondiaux actuels sont au programme. Le Polonais Hubert Hurkacz, 10ème joueur au classement ATP, tenant du titre, qui vient remettre son trophée en jeu. L'Autrichien Dominic Thiem, n°6, finaliste en 2016, vainqueur de l'US Open en 2020. Surtout, le n°1 mondial, le Russe Daniil Medvedev, "le plus français des Russes", selon les mots du directeur du tournoi, Julien Boutter. Un joueur "unique, au jeu peu orthodoxe", selon Jo-Wilfried Tsonga, quadruple tenant du titre. Sans compter le très populaire joueur français Gaël Monfils, certes blessé, mais qui a pour prochain objectif le tournoi messin, selon ses dirigeants.

Recours en justice

Jo-Wilfried Tsonga, jeune retraité, est désormais, avec son ancien entraîneur et ami Thierry Ascione, le nouvel actionnaire majoritaire du Moselle Open, via le groupe All In. France Bleu Lorraine l'avait annoncé en juillet dernier. Yves Henry reste président, Julien Boutter reste directeur.

Mais des voix s'élèvent contre ce rachat, qui n'a pas été réalisé en respectant toutes les règles du droit, selon Eric Lucas, l'un des actionnaires minoritaires, qui a déposé un recours en justice : "Pour être actionnaire majoritaire, il faut avoir la validation de certaines instances, en l'occurrence l'ATP [l'instance internationale du tennis masculin, ndlr]. En plus, les règles ont été réinventées lors de l'assemblée générale extraordinaire [qui a acté le rachat de la plupart des actions par Tsonga et Ascione, en juillet dernier]." Les actionnaires minoritaires (16% du capital) ont donc déposé un recours en référé, qui sera examiné le 18 octobre prochain par la chambre commerciale du tribunal de Metz.

Selon Eric Lucas, le risque est le probable départ du Moselle Open à Lyon. Argument balayé d'un revers de main par Thierry Ascione, nouvel actionnaire majoritaire avec Tsonga : "Les craintes relèvent plus du mensonge. Il n'a jamais été question de mettre le Moselle Open à Lyon. Oui, je suis Lyonnais. Oui, on a créé un super Country Club [centre de formation de tennis de haut niveau, ndlr] à Lyon. Oui, on a déjà un tournoi 250 à Lyon, qui fonctionne très bien. Nous, on est là, on nous fait confiance. On a rassuré les gens ici, notamment l'Eurométropole de Metz. On ne fait pas tout ça pour se faire détester par un quart de la France."

Jo, il n'a pas construit son image pendant vingt ans, pour se faire hara-kiri pour un tournoi de tennis !

Jusqu'en 2029 en Moselle... A Metz ou Amnéville ?

Le Département de la Moselle a annoncé, en juin dernier, investir 20 millions d'euros, pour rénover et agrandir le Galaxie d'Amnéville. L'objectif est d'accueillir des événements sportifs d'envergure mondiale... dont le Moselle Open. "C'est une piste à l'étude", reconnaît Yves Henry, le président du tournoi. "Mais ces investissements ne sont pas uniquement réalisés pour le Moselle Open". Il n'y a en attendant, selon lui, aucune date avancée, si ce n'est le maintien du tournoi "en Moselle, jusqu'en 2029".