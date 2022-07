Moselle Open : Tsonga en approche pour reprendre le tournoi de tennis messin

Jo-Wilfried Tsonga et son ami Thierry Ascione sont intéressés pour reprendre le Moselle Open de tennis. Un projet qui serait soutenu par certains actionnaires actuels.

Vainqueur du Moselle Open à quatre reprises, Jo-Wilfried Tsonga pourrait en devenir le patron et l'actionnaire majoritaire

Quel avenir pour le Moselle Open ? En mai dernier, France Bleu Lorraine vous révélait que le tournoi de tennis messin pourrait changer de mains.

Sur la table, deux projets : l'un porté par quatre actionnaires minoritaires, dont l'ancien président du Moselle Open, Eric Lucas et l'autre soutenu par une majorité des actionnaires actuels et porté par deux anciens tennismen français, dont un certain Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur du tournoi messin à quatre reprises.

Tout juste retiré des courts, il a disputé le dernier match de sa carrière à Roland Garros en mai dernier, Jo-Wilfried Tsonga pourrait donc rebondir à Metz et prendre les rênes du Moselle Open, dont il a été l'ambassadeur pendant plusieurs années.

Avec son ancien entraîneur et ami, l'ancien tennisman, Thierry Ascione, l'ancien N°1 français, a crée, All In Moselle. Les statuts de cette société ont d'ailleurs été déposés en mai dernier auprès du tribunal de commerce de Grasse, dans les Alpes Maritimes.

Selon nos informations, ce duo a transmis, en avril dernier aux actionnaires du Moselle Open, un projet de reprise de l'évènement messin. Une majorité d'entre eux aurait répondu favorablement à cette proposition qui a d'ailleurs étudié, mercredi dernier, lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Mais craignant que le tournoi , ne quitte à moyen-terme, Metz, Eric Lucas a décidé avec d'autres actionnaires minoritaires, de faire valoir son droit de préemption et de monter un contre-projet pour racheter le Moselle Open.

En coulisses et sur le terrain judicaire, c'est une âpre bataille qui semble se profiler.

Tsonga et ses autres projets lyonnais

Jo-Wilfried Tsonga est un néo-retraité particulièrement actif. A Lyon déjà, il va ouvrir une académie de tennis, avec son ami et ancien entraîneur, Thierry Ascione.

Cet ancien joueur pro est d'ailleurs le directeur de l'Open Parc Auvergne Rhône Alpes, un tournoi ATP 250 organisé juste avant Rolland Garros.

Thierry Ascione a été aussi un actionnaire du Moselle Open, au début des années 2010. Il a vendu ses parts en 2016.