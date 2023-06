Moto : après les 24 Heures du Mans, le pilote guérétois Charles Cortot enchaîne en Belgique

C'est la deuxième manche des championnats du monde d'endurance moto. Une course cochée dans le calendrier depuis bien longtemps par Charles Cortot, les 24 heures moto de Spa en Belgique. "Ce sera ma première course là-bas", confie le jeune pilote moto de 23 ans. "Le circuit de Spa, il est surtout mythique pour les amateurs de voiture. Mais ça reste aussi une course importante pour les motos, on passe sur les traces de grands pilotes".

ⓘ Publicité

Charles Cortot aura surtout à cœur de confirmer sa sixième place obtenue aux 24 heures du Mans le dimanche 16 avril, une épreuve mythique que le motard a réussi à terminer pour la première fois. Il s'agissait aussi de la première manche des championnats du monde.

À lire aussi Le pilote guérétois Charles Cortot parvient à terminer les 24 Heures du Mans Motos

Deuxième manche des championnats du monde

Place donc maintenant au deuxième round, ce week-end en Belgique. "Je me sens bien, j'ai intensifié les entraînements", confie Charles Cortot. Avec son équipe "Slider Endurance" et sa Yamaha R1 1000 cc, le jeune Creusois espère de nouveau terminer la course ce dimanche et se positionner parmi les meilleurs.

loading

Charles Cortot espère viser le Top 5 de sa catégorie cette année aux championnats du monde. La troisième et dernière manche aura lieu en septembre, sur le circuit du "Bol d'or" au Castellet dans le Var.