Moto : fracture de l'épaule pour le pilote guérétois Charles Cortot

Charles Cortot s'est fait une grosse frayeur ce 17 juin. Le pilote guérétois a chuté dès le deuxième tour des 24 heures de Spa en Belgique. Il est tombé dans le bac à graviers, à 110 km/h et en se relevant, il a senti que son épaule droite s'était déboitée. Ni une ni deux, il l'a remise en place et a réussi à terminer la course avec ses coéquipiers. Ils se sont classés 6èmes de leur catégorie (14èmes sur 37 au scratch) et sont donc toujours en lice pour le championnat du monde.

En revanche la chute a laissé des séquelles. Le motard creusois a passé une radio qui a révélé une luxation et une fracture de l'épaule.

Le top 5 toujours en ligne de mire

L'heure est maintenant à la rééducation. Et l'objectif de terminer dans le Top 5 du championnat du monde d'endurance moto est toujours de mise puisque la troisième et dernière course se disputera dans trois mois. Rendez-vous donné sur le circuit du Castelet les 16 et 17 septembre prochains pour le Bol d'Or.