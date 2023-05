Moto GP au Mans : "C'est exceptionnel", Johann Zarco et Fabio Quartararo mèneront la parade de 1000 motards

Les pilotes Johann Zarco et Fabio Quartararo au Grand Prix de France Moto, au Mans, le 12 mai 2022.

Fabio Quartararo et Johann Zarco ne se contenteront pas d'accueillir les 1.000 motards qui participeront à la parade organisée ce mercredi 10 mai au Mans , pour célébrer le 1.000e Grand Prix de l'histoire de la moto. Les deux grands pilotes français seront en tête de cortège, "entourés par la police", précise Claude Michy, organisateur du Grand Prix de France pour la 30e année consécutive.

"De belles images de la ville du Mans"

"Cela permettra de montrer de belles images de la ville du Mans, de sa cathédrale, avec les motards", se réjouit-il. La Dorna Sports, la société qui détient les droits commerciaux du championnat du monde de MotoGP diffuse l'événement dans 207 pays. Claude Michy promet des images impressionnantes, car "un peloton de 1.000 motos sur une voie normale, c'est un kilomètre".

Une cinquantaine de motards de la police et de la gendarmerie encadreront le cortège. De son côté, l'organisateur mobilisera 70 signaleurs chargés également de sécuriser le parcours. Il y aura parmi eux, une vingtaine de membres de l'association "Le Mans Sarthe Moto".

"Voir 1.000 motos déambuler derrière ces grands pilotes, c'est fabuleux, c'est exceptionnel"

"On est ravi de pouvoir assurer la sécurité de deux grands champions", réagit Stéphane Guillard, président de l'association Le Mans Sarthe Moto. "Voir 1.000 motos déambuler derrière ces grands pilotes, c'est fabuleux, c'est exceptionnel." Xavier Gaume, membre également de cette association, partage son enthousiasme. Motard depuis une cinquantaine d'années, il n'a jamais eu l'occasion de rouler avec des pilotes de renom. "Ça va être une grande première pour moi et c'est une grande fierté de pouvoir le faire".

Tous les ans, "Le Mans Sarthe Moto" participe à la sécurisation de la parade des pilotes des 24 heures auto. "C'est impressionnant, la communion avec la foule. On est vraiment au centre, au plus près des pilotes et au milieu de la foule, c'est vraiment impressionnant", répète-t-il. Xavier Gaume espère vivre la même expérience lors de cette parade en marge du Grand Prix de France moto.