Moto GP au Mans : le programme et le parcours de la parade de 1000 motards

Le Mans accueillera du 12 au 14 mai le 1.000e Grand Prix de l'histoire du Moto GP. Pour célébrer ce cap, une parade est organisée ce mercredi 10 mai. 1.000 motards auront la chance de rouler derrière les pilotes français Fabio Quartararo et Johann Zarco.

Le rassemblement débutera à 14h, place du jet d'eau, près de la cathédrale. Les pilotes, très attendus, arriveront à 14h45. Ils monteront sur scène vers 15h pour une prise de parole. Le maire du Mans Stéphane Le Foll, s'exprimera également.

Départ de la parade à 15h20

Les motos vont ensuite commencer à vrombir. Le cortège doit s'élancer à 15h20. Les motards passeront par la place de l'Éperon, ils vont longer les quais en direction de la gare en passant donc par le boulevard Demorieux. Ils prendront la rocade sud pour rejoindre la rue Laigné qui les mènera jusqu'au circuit Bugatti. L'arrivée est prévue vers 15h45. Les motards s'arrêteront sur la ligne droite des stands pour faire une photo de groupe. Puis, ils redémarreront pour terminer leur tour de circuit.

Peu de perturbations

"Nous ne fermerons pas à proprement parler d'axes. En revanche, vous verrez tout au long du trajet des signaleurs, des bénévoles. Ils indiqueront aux véhicules qui voudront passer qu'il faut patienter le temps que le cortège passe", explique Agathe Cury, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe. Selon elle, les perturbations dureront une vingtaine de minutes, le temps du passage de la parade. 70 signaleurs seront mobilisés.

Une centaine de policiers et gendarmes mobilisés

Par ailleurs, une centaine de policiers et gendarmes encadreront l'événement, dont une cinquantaine de motards. "Ce sont d'excellents motards, reconnus comme tel et c'est le monde moto avant tout et avoir deux pilotes tête d'affiche de notre Grand Prix de France avec eux est une vraie fierté", confie Agathe Cury. La police municipale du Mans sera également mobilisée.