Moto GP / F1 : Quartararo et Leclerc en pole !

Les Azuréens rois des circuits ce samedi. Et c'est le prodige niçois qui a ouvert le bal. Fabio Quartararo est inarrêtable depuis le début de la saison et signe une 5e pole position de suite sur le circuit de Catalogne. Le pilote Yamaha s'élancera dimanche en tête devant l'Australien Jack Miller et le Cannois Johann Zarco. Le pilote Ducati confirme lui aussi son excellent début de saison et voudra conforté sa 2e place au général avec une belle circuit sur le goudron espagnol. Départ à 13h.

Leclerc en pole après une séance animée !

Quelque minutes après ce nouveau numéro des Azuréens en Moto GP, c'est le Monégasque Charles Leclerc qui s'illustre à son tour en Formule 1. Le pilote Ferrari domine la séance de qualifications sur le circuit de Bakou en Azerbaïdjan, écourtée après la sortie de piste de son coéquipier chez Ferrari Carlos Sainz Jr. Leclerc signe une 2e pole position d'affilée après celle malheureuse chez lui à Monaco. Leclerc n'avait pas pu prendre le départ il y a deux semaines. Cette fois il espère bien s'élancer et aller chercher peut-être une première victoire cette saison. Départ à 14h.