Moto GP : Fabio Quartararo au pied du podium au Grand Prix de France

Parti 4e sur la grille de départ du Grand Prix de France Moto GP, Fabio Quartararo termine à la 4e place sur le circuit du Mans après une course animée qui a vu le pôleman Bagnaia chuter dans les derniers tours. Après un début de course difficile, le Cannois Johann Zarco termine 5e.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'adage s'est encore vérifié ce dimanche sur le circuit du Mans. Les chutes de Joan Mir puis de l'Italien Francesco Bagnaia permettent à Fabio Quartararo de gratter deux places tombées du ciel en fin de course et de terminer au pied du podium au Grand Prix de France. Malgré une course sans éclat, le pilote niçois marque des points précieux au classement pour conforter sa place en tête du général devant l'Espagnol Aleix Espargaro, qui revient à quatre points du Français. C'est l'Italien Enea Bastianini qui s'impose pour la troisième fois de la saison.

La frayeur Zarco

De son côté le pilote cannois Johann Zarco avait déjà connu une séance de qualifications frustrantes, avec une pénalité de trois places pour s'élancer en 9e position seulement. Et le début de course du pilote Ducati est dans la même veine avec un accrochage précoce avec Brad Binder. Mais sans s'énerver Zarco recolle et termine 5e, juste derrière le Niçois.