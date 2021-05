Moto GP : Fabio Quartararo en patron sur les terres de Valentino Rossi

Après le Qatar et le Portugal, Fabio Quartararo épingle son nom sur le Grand Prix d'Italie. Le pilote Yamaha, parti en pole position, a survolé la course ce dimanche pour s'adjuger une troisième victoire et conforter sa place en tête du championnat du monde des pilotes. Un succès d'autant plus symbolique, sur les terres de Valentino Rossi, alors que le Niçois remplace cette saison la légende vivante chez Yamaha.

Johann Zarco quatrième

Derrière lui, l'Italien Francesco Bagnaia a rapidement chuté et laisse partir le jeune pilote Français au général. C'est le Portugais Miguel Oliveira qui s'empare de la deuxième place devant l'Espagnol Joan Mir.

Le Cannois Johann Zarco, parti en troisième position sur la grille de départ, se classe quatrième et conforte sa place sur le podium au général. Un Grand Prix placé sous le signe de l'émotion après la mort ce dimanche du jeune pilote suisse Jason Dupasquier, qui avait lourdement chuté samedi en Moto 3.